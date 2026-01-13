La exfuncionaria María Alejandra Benavides aseguró que ella y su familia son blanco de amenazas por las declaraciones que está dando ante la justicia en medio de las investigaciones del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Yo me equivoqué como funcionaria pública y lo reconozco porque cuando sentí que las cosas no iban bien, no lo reporté. Sin embargo, estoy aquí para dar la cara (...) Pese a que en las noches me da miedo por lo que pueda pasar, porque yo tengo una amenazada sobre mi cabeza, tengo la tranquilidad de que estoy diciendo la verdad”, relató Benavides.

La exfuncionaria se acogió a un principio de oportunidad y este martes, 13 de enero, contó en los micrófonos de 6 am W, de Caracol Radio cómo ha sido su vida desde que su nombre resultó salpicado en ese entramado que tiene al exministro Bonilla en la cárcel.

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue enviado a la cárcel en medio del proceso de investigación por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Nadie está listo para un día levantarse y ver que en el celular de su mamá, de su abogado y de otro miembro de su familia, hay una amenaza sobre la cabeza. Yo no soy una cuota política, yo soy una ciudadana normal”, advirtió Benavides.

La exfuncionaria trabajaba como enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República, un cargo que existe en cada una de las carteras del Gobierno nacional, y afirmó que tiene “miedo” de las implicaciones que puedan resultar de las versiones que está contando ante la justicia.

“Esto cambio mi vida por completo, yo no sé qué es tener una vida como la conocía antes. Es de mucha responsabilidad, pero también de mucho miedo, saber que cualquier cosa que yo pueda decir ante la Corte Suprema de Justicia o ante cualquier otro pueda tener repercusiones en otros o en mí. Es como caminar sobre cáscaras de huevo”, sostuvo Benavides.

María Alejandra Benavides enfatizó que no tiene vínculos con ningún partido político, ni con expresidentes de la República, y sostuvo que sus actuaciones como entonces asesora del exministro Bonilla respondieron a las órdenes que el mismo jefe de la cartera le dio.

“Todos mis actos se hicieron por órdenes recibidas. En las reuniones en las que estuve participé porque tuve la orden de estar ahí y yo nunca mi apropié de un peso (...) Yo solo hacía caso, yo seguía órdenes, estaba en un Ministerio recibiendo órdenes de un ministro, estaba en un horario como cualquier persona que va a trabajar y luego llega a la casa a pagar el arriendo”, aclaró Benavides.