Álvaro Uribe Vélez le responde a Iván Cepeda tras discurso en Medellín: “Les cumple a los criminales que lo imponen”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez le respondió al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, luego de la arremetida en su contra desde un evento público en el parque San Antonio, en la ciudad de Medellín.

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En su discurso de este sábado, Cepeda no solo atacó al expresidente Uribe Vélez, sino que también arremetió contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El candidato del Pacto Histórico recordó en su visita a Medellín las acciones violentas ocurridas en Antioquia para hacer referencia a la parapolítica y el narcotráfico que golpeó fuertemente esta zona de Colombia.

“Muy lejos de aquí, en el parqueadero Padilla, estaban íntimamente conectados con la gobernación en la época del señor Álvaro Uribe Vélez. Por eso, decir que en esa época este departamento se convirtió en la cuna de la parapolítica, del narcotráfico y del terrorismo de Estado, no es otra cosa que hacer la constatación de una realidad que es tan evidente como la Muralla China”, dijo Iván Cepeda.

Cepeda acusó directamente al exmandatario de una narrativa que no ha ayudado a la verdad histórica en Colombia. “Tanto dolor, humillación y sufrimiento al pueblo antioqueño, entonces deberíamos comenzar esa lista por el caudillo de la extrema derecha, Álvaro Uribe, y su propósito de esa actitud negadora que tanto daño le ha hecho a la verdad en Colombia”.

Y agregó: “Desde que fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia se hizo de la mano de los clanes familiares del Cartel de Medellín. Él y su hermano Santiago, hoy condenado como jefe paramilitar, fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallardo, los Villegas y los Cifuentes Villa, quienes eran de la entraña de las estructuras narcotraficantes de Pablo Escobar y de los paramilitares”.

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Ante estas palabras, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció en su cuenta de X, en la que aseguró que Iván Cepeda, al que calificó como “bandido camuflado de derechos humanos”, les está cumpliendo “a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mí, que han sustentado los atentados contra mi vida”.

El exjefe de Estado se reiteró en sus afirmaciones sobre la instigación que sufrió Miguel Uribe Turbay del senador del Pacto Histórico y señaló que él ayudó a conformar la Segunda Marquetalia “como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich”.

“Ni Antioquia ni Colombia pueden permitir ni reconocer la candidatura de Cepeda, impuesta a sangre y fuego por criminales”, sentenció el exmandatario.