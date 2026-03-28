Miguel Uribe Londoño denunciará en la CIDH plan para asesinar fiscales que investigan el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño se pronunció nuevamente este sábado sobre el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay, y los avances en la investigación que ha entregado la Fiscalía General de la Nación.

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En un comunicado dirigido a los colombianos, el padre de Miguel Uribe Turbay reiteró que el país se encuentra frente a un crimen atroz y ante una amenaza real inminente contra quienes se encuentran adelantando las investigaciones por el magnicidio del líder político el año pasado.

“La propia Fiscalía ha advertido que existe un plan para asesinar a los fiscales del caso. A esto se suma información pública sobre ofrecimientos millonarios para atentar contra sus vidas”, recordó el candidato presidencial.

Uribe Londoño aseguró que Colombia se encuentra ante la “presencia de un intento de silenciar la justicia”, por lo que anunció medidas urgentes para evitar que la Segunda Marquetalia, actor criminal que estuvo detrás del asesinato de su hijo, pueda seguir hacer algo contra los fiscales.

“Exijo que la Fiscalía General de la Nación refuerce de manera inmediata y efectiva la seguridad de todos los fiscales e investigadores, así como la de sus familias. Aquí no solo se está investigando un crimen. Se está defendiendo la democracia y sus instituciones”, sentenció.

El candidato presidencial fue enfático en que el Estado “tiene la obligación de garantizar que la justicia no sea intimidada ni derrotada por los criminales de la Segunda Marquetalia” y aseguró que acudirá ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos denunciar los hechos.

“Acudiremos de manera inmediata ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya viene monitoreando este caso, para informar sobre este episodio profundamente preocupante y solicitar la adopción de medidas cautelares urgentes en favor de los fiscales e investigadores”, dijo.

El candidato presidencial Miguel Uribe Lodoño denunciará estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Suministrada a Semana

El objetivo del líder político es proteger la vida, la integridad personal y garantizar el normal desarrollo de la administración de justicia en el caso del magnicidio del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en un ataque ocurrido en un parque del occidente de Bogotá.

La semana pasada, el papá del senador y precandidato presidencial también envió un mensaje al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre las últimas noticias del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“No he visto al candidato Cepeda decir en algún momento alguna frase relacionada con el asesinato de Miguel, así como dijo que era solidario con Jesús Santrich”, dijo Uribe Londoño en El Debate de SEMANA.

Miguel Uribe Londoño pide la renuncia de Augusto Rodríguez a la dirección de la Unidad Nacional de Protección

Posteriormente, Uribe Londoño pidió la renuncia de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que hubo omisión en el asesinato de su hijo.

“Recuerdo, con tristeza, las más de 25 solicitudes que se hicieron para aumentar el esquema de seguridad de mi hijo Miguel Uribe, todas rechazadas”, manifestó Uribe Londoño.