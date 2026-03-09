El presidente Gustavo Petro se refirió a la cumbre Escudo de las Américas que se lleva a cabo en Miami, Estados Unidos, y a la cual Colombia no fue invitada junto a otros países. El mandatario aclaró que no ha criticado que el país haya quedado por fuera.

“Yo no he criticado que nos excluyan de una reunión como la de los ‘Escudos del Sur’, que son países que no tienen la capacidad por la falta de experiencia y otras razones, de combatir el narcotráfico. Colombia tiene la mayor de las experiencias y ha construido una coordinación policial con 75 policías del mundo, incluidos los EE. UU.“, aseguró Petro.

El mandatario dijo que el narcotráfico se debe combatir y prevenir la demanda. “Es con la unidad de todos los países del mundo, no importan las diferencias políticas o religiosas, para perseguir capitales y narcos, y hay que cambiar la negociación judicial en EE. UU. para restringir toda actividad narcotraficante en cualquier parte del mundo a los narcos que negocien con esa justicia”, agregó el mandatario.

El presidente Donald Trump fue el anfitrión del encuentro. Foto: AP

Más temprano, en medio de la Comisión de Estupefacientes de la ONU a la que asistió Petro, se habría referido a esa cita en EE. UU. a la que el país no fue invitado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a esta reunión con varios países de la región. En total, congregó a 12 presidentes para hablar de la estrategia para enfrentar ese flagelo en el continente.

Gustavo Petro llegó a Austria para participar en la Comisión de Estupefacientes de la ONU

Uno de los hechos que más llama la atención es que, además de Colombia, otro de los países que no estuvo en la discusión fue México, por lo que muchos han cuestionado que se trata de dos naciones a las que Trump ha señalado de ser las que llevan la droga a ese país. Asimismo, tampoco estuvo Brasil.

En cambio, sí hicieron presencia países como Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Honduras, Chile, entre otros que son afines ideológicamente al mandatario.

El presidente Gustavo Petro viajó a Austria para dar esas declaraciones. Foto: Presidencia

Esta cumbre del Escudo de las Américas ha sido interpretada como una respuesta a la Cumbre de las Américas, que es reconocida por ser un encuentro más cercano a los mandatarios de izquierda de la región.

El presidente Trump ha dicho que buscará que haya una coalición militar anticarteles para frenar esa operación en la región. “Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y carteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva”, señaló el Departamento de Estado.