Política

Gustavo Petro llegó a Austria para participar en la Comisión de Estupefacientes de la ONU

El mandatario colombiano revelará las cifras sobre la lucha contra las drogas.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 11:29 a. m.
El presidente Gustavo Petro llegó a Austria en un nuevo viaje internacional.
El presidente Gustavo Petro llegó a Austria en un nuevo viaje internacional. Foto: Presidencia

La Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño dio a conocer que el presidente de la República, Gustavo Petro, arribó a Austria, en cuya capital se espera que revele las cifras de la lucha en contra de las drogas de su Gobierno.

Uno de los eventos en los que participará el jefe de Estado será en la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se espera que dé a conocer los datos de las acciones de erradicación de cultivos ilícitos de coca.

La Casa de Nariño reveló la agenda que tendrá el mandatario colombiano:

4:00 p. m. — hora Viena

Política

Defensora del Pueblo reprocha polémico video de Armando Benedetti: “Esto es inadmisible”

Política

“Espero que Roy Barreras cumpla su promesa”: Daniel Quintero le dijo a SEMANA que, tras los resultados de este domingo, es viable “buscar ya” a Iván Cepeda

Política

El mensaje de Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo tras las elecciones y el “horror” de algunas encuestas

Confidenciales

Rodrigo Londoño, excomandante Farc, habla de la derrota de su partido: “Nuestra brega por la paz con justicia social no termina”

Política

Angélica Lozano, pareja de Claudia López, y su mensaje tras ‘quemarse’ en las urnas

Política

Juan Daniel Oviedo reveló a SEMANA cuáles son sus diferencias con Paloma Valencia; de ellas depende si se convierte en su fórmula vicepresidencial

Nación

Polémicos Besaile y Manzur lideran la votación al Senado en Córdoba: así quedó el mapa político

Política

“No es viable”: Enrique Gómez descarta alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella en primera vuelta tras el resultado de la Gran Consulta

Confidenciales

Así le fue a la exesposa de Gustavo Petro en las urnas

Política

Gustavo Petro celebra resultados en las urnas y anticipa planes de su proyecto político

🟢 Debate general e intervención nacional. (Transmisión)

Lugar: Salón Plenario del Edificio M – VIC.

Gustavo Petro criticó a EE. UU. por intervención en Venezuela: “Llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre mí”

🕓 4:15 p. m. — hora Viena

🟢 Reunión bilateral con el director ejecutivo encargado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sr. John Brandolino. (Registro)

Lugar: Oficina del Director Ejecutivo.

🕔 5:15 p.m. — hora Viena

🟢 Reunión con la presidenta de la JIFE

Dra. Sevil Atasoy. (Registro)

🕕 6:20 p. m. — hora Viena

🟢 Encuentro temático con organizaciones y representantes de la sociedad civil. (Registro)

Lugar: Residencia de la Embajada de Colombia en Viena.

Hace varios días, el jefe de Estado nuevamente lanzó críticas al informe de la ONU sobre cultivos ilícitos de coca: “Mientras la ONU no corrija su método de medir la productividad potencial usando los instrumentos científicos de la estadística, no hay informes. El Gobierno no aceptó el método burdo que usó y he pedido que corrija como la ciencia indica”.

“En Viena el mes entrante me reuniré directamente con la comisión de Naciones Unidas para las drogas y con la Jife. Disponemos de los mapas satelitales de extensión de cultivos de hoja de coca, uno realiza la verificación de erradicación voluntaria y solo hay que hacer las pruebas de productividad en todas las zonas de cultivos y no extrapolando la zona de la mayor productividad a las demás”, había anticipado el mandatario colombiano, en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

Descertificación Colombia: gobierno Trump asegura que el fracaso de la lucha antidrogas recae únicamente en el “liderazgo político” de Gustavo Petro

“En el sur de Nariño ya se inscribieron miles de familias para 21.000 hectáreas de erradicación voluntaria, y están en pleno proceso verificado. El último trimestre del año 2025 ya mostró un descenso en el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca”, insistió en esa ocasión Gustavo Petro.

Más de Política

Defensora del Pueblo, Iris Marín, y ministro del Interior, Armando Benedetti.

Defensora del Pueblo reprocha polémico video de Armando Benedetti: “Esto es inadmisible”

De izquierda a derecha: Daniel Quintero, Roy Barreras e Iván Cepeda, todos aspirantes a la Casa de Nariño

“Espero que Roy Barreras cumpla su promesa”: Daniel Quintero le dijo a SEMANA que, tras los resultados de este domingo, es viable “buscar ya” a Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo

El mensaje de Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo tras las elecciones y el “horror” de algunas encuestas

rodrigo londoño Excomandante de las Farc

Rodrigo Londoño, excomandante Farc, habla de la derrota de su partido: “Nuestra brega por la paz con justicia social no termina”

Angélica Lozano senadora y candidata al senado.

Angélica Lozano, pareja de Claudia López, y su mensaje tras ‘quemarse’ en las urnas

Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo reveló a SEMANA cuáles son sus diferencias con Paloma Valencia; de ellas depende si se convierte en su fórmula vicepresidencial

John Moisés Besaile Fayad y Wadith Manzur Imbett.

Polémicos Besaile y Manzur lideran la votación al Senado en Córdoba: así quedó el mapa político

Juan José Lafaurie, Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal.

Polo Polo se ‘quemó’ en las urnas y el hijo de María Fernanda Cabal le salió a ‘cobrar’: le recordó video

Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito, Diana Cano, presidenta de ASOCULSAN y Gloria Miranda, jefe de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI).

Exlíderes del sector cocalero viajarán a Viena para exponer experiencia de sustitución de cultivos en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas

Noticias Destacadas