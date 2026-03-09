Gustavo Petro llegó a Austria para participar en la Comisión de Estupefacientes de la ONU

La Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño dio a conocer que el presidente de la República, Gustavo Petro, arribó a Austria, en cuya capital se espera que revele las cifras de la lucha en contra de las drogas de su Gobierno.

Uno de los eventos en los que participará el jefe de Estado será en la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se espera que dé a conocer los datos de las acciones de erradicación de cultivos ilícitos de coca.

El presidente Gustavo Petro llegó a Viena, donde participará en la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/RQ9iNb75jS — Revista Semana (@RevistaSemana) March 9, 2026

La Casa de Nariño reveló la agenda que tendrá el mandatario colombiano:

4:00 p. m. — hora Viena

🟢 Debate general e intervención nacional. (Transmisión)

Lugar: Salón Plenario del Edificio M – VIC.

🕓 4:15 p. m. — hora Viena

🟢 Reunión bilateral con el director ejecutivo encargado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sr. John Brandolino. (Registro)

Lugar: Oficina del Director Ejecutivo.

🕔 5:15 p.m. — hora Viena

🟢 Reunión con la presidenta de la JIFE

Dra. Sevil Atasoy. (Registro)

🕕 6:20 p. m. — hora Viena

🟢 Encuentro temático con organizaciones y representantes de la sociedad civil. (Registro)

Lugar: Residencia de la Embajada de Colombia en Viena.

Hace varios días, el jefe de Estado nuevamente lanzó críticas al informe de la ONU sobre cultivos ilícitos de coca: “Mientras la ONU no corrija su método de medir la productividad potencial usando los instrumentos científicos de la estadística, no hay informes. El Gobierno no aceptó el método burdo que usó y he pedido que corrija como la ciencia indica”.

“En Viena el mes entrante me reuniré directamente con la comisión de Naciones Unidas para las drogas y con la Jife. Disponemos de los mapas satelitales de extensión de cultivos de hoja de coca, uno realiza la verificación de erradicación voluntaria y solo hay que hacer las pruebas de productividad en todas las zonas de cultivos y no extrapolando la zona de la mayor productividad a las demás”, había anticipado el mandatario colombiano, en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

“En el sur de Nariño ya se inscribieron miles de familias para 21.000 hectáreas de erradicación voluntaria, y están en pleno proceso verificado. El último trimestre del año 2025 ya mostró un descenso en el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca”, insistió en esa ocasión Gustavo Petro.