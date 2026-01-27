Unos días después de que Ecuador aumentara de 3 a 30 dólares la tarifa del transporte de petróleo de Colombia por su oleoducto, en medio de una guerra arancelaria con el Gobierno Petro, Daniel Noboa, presidente del país vecino, envió un duro mensaje en sus redes sociales.

“La evidencia que tenemos confirma el carácter regional del narcotráfico, que hoy opera desde territorios vecinos”, comenzó diciendo el presidente ecuatoriano.

“Para el Ecuador esto ha sido una lucha incansable, y hoy, tenemos a alias Pipo, Fénix y Viche tras las rejas, todos con identidad colombiana y con nexos en ese país. Fito, ahora extraditado a Estados Unidos, entraba y salía del país vecino desde donde controlaba las redes criminales que operaban en Ecuador”, dijo.

“Todos buscaban replicar un negocio que ya les funcionó en ese país, pero con Ecuador se equivocaron“, dijo el presidente.

Las tensiones entre ambos países han incrementado después de que Quito impusiera aranceles a Colombia; la medida responde a lo que su Gobierno considera una insuficiente cooperación de Colombia para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera compartida.

Según Quito, pese a supuestos esfuerzos, no existe una reciprocidad real de acciones para enfrentar estos problemas conjuntos

El Gobierno de Noboa puso un gravamen del 30 % a las importaciones desde el vecino Colombia. Bogotá respondió con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad, del cual Ecuador es deficitario.

“Hicimos un cambio en el valor de la tarifa” aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de propiedad de Ecuador, dijo la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y agregó que “en vez de tres dólares son 30” por barril.

El SOTE transportó casi 10.300 barriles por día (bd) de petróleo colombiano, de empresas privadas y Ecopetrol, en noviembre pasado, de acuerdo con el portal electrónico Primicias.

Manzano anunció la semana pasada que su país impondría nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en “reciprocidad” a la decisión de Bogotá de suspender la venta de electricidad.

Sin embargo, este lunes, 26 de enero, la ministra precisó que el transporte por ese ducto es un acuerdo entre privados, sin precisar si habrá aumentos o no.

El OCP, de propiedad privada, pero administrado por el Estado ecuatoriano, tiene capacidad para llevar 450.000 bd desde la selva de la Amazonia hasta el Pacífico, mientras que el SOTE tiene capacidad para 360.000 bd.

La producción del país se ubicó en 469.000 bd en noviembre, según los datos más recientes del Banco Central.

Desde 2013, cuando Colombia empezó a usar el OCP, ese ducto ha transportado 46 millones de barriles de crudo colombiano.

