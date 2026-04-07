“Le pedí al presidente liberar a Jorge Glas o que nos lo entregaran. No ha sido posible”: Gustavo Petro

En un trino, el presidente Petro vuelve a interceder por Jorge Glas, el exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción. El primer mandatario le otorgó la nacionalidad colombiana a Glas y ha dicho públicamente que considera que su detención es arbitraria.

“Este es Jorge Glas, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano; igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glas debe ser liberado. Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica”, escribió hace unos meses.

Gustavo Petro reveló que Jorge Glas obtuvo la nacionalidad colombiana: pidió a Ecuador entregarlo

Este lunes en la noche, Petro volvió a pedir su libertad. “Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político. Conocí a la familia hermosa del presidente Novia del Ecuador, me invitó a Islas Galápagos, maravillosas islas dónde se entiende la vida y la evolución, estuve con mi hija Antonella Petro y creo que aprendió mucho. Allí en islas Galapagos le pedí al presidente liberar al ciudadano colombiano Jorge Glas o que nos lo entregarán. No ha sido posible y en América no deben haber presos políticos”, escribió el presidente.