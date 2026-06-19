Así quedó la clasificación general del Tour de Suiza: buen día de Sergio Higuita y Nairo Quintana

El Tour de Suiza 2026 sigue su curso con Tadej Pogačar como líder indiscutible de la clasificación general. Este viernes se disputó la tercera etapa con un recorrido de 157,4 kilómetros y dos puertos de montaña de primera categoría.

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Sergio Higuita (XDS Astana) es el mejor colombiano de la carrera y está metido en la pelea por el top 10, un resultado importante para garantizar su convocatoria al Tour de Francia como fiel escudero de Harold Tejada.

Nairo Quintana (Movistar Team) y Brandon Rivera (Netcompany Ineos), por otra parte, cumplen funciones de gregarios en la montaña y siguen esperando el momento preciso para intentar meterse en la fuga.

Latinoamérica tuvo un protagonista especial en esta fracción. El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) se prendió a la escapada desde muy temprano y le llegó a sacar más de tres minutos al pelotón en compañía del belga Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5).

Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano del Tour de Suiza 2026. Foto: NurPhoto via AFP

Ganó Jhonatan Narváez

Narváez, que viene de ser figura en el Giro de Italia con tres victorias de etapa, puso sobre la carretera toda su experiencia para evitar la neutralización del lote principal.

Faltando 20 kilómetros para la línea de meta tenían un minuto y medio de diferencia respecto al grupo de la camiseta amarilla, en el que Pogačar prefirió manejar un perfil bajo al entender que la victoria era posible para su compañero de filas.

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La lluvia se hizo presente en el último tramo del recorrido y eso cambió el panorama para los dos escapados, que, faltando 5 kilómetros, guardaban solo 30 segundos de esperanza para pelearse el triunfo en Bad Ragaz.

Los otros corredores del UAE Team Emirates hicieron el trabajo de protección al puesto de Pogačar, mientras los demás seguían apretando en la persecución.

Narváez cumplió su cometido después de tanto sufrir. El ecuatoriano le ganó el mano a mano a su compañero de fuga y se alzó con la victoria en la etapa 3.

Clasificación general - Tour de Suiza 2026 (etapa 3)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 10:29:52

2. Richard Carapaz (EF Education), a 2′50″

3. Andrea Bagioli (Lidl-Trek), a 3′07″

4. Mathias Vacek (Lidl-Trek), a 4′16″

5. Finlay Pickering (Jayco AlUla), a 4′41″

7. Brandon McNulty (UAE Team Emirates), a 4′44″

7. Ilan van Wilder (Soudal-Quickstep), a 4′44″

8. Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike), a 4′44″

9. Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), a 4′57″

10. Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM), a 5′11″

…

12. Sergio Higuita (XDS Astana), a 5′12″

33. Nairo Quintana (Movistar Team), a 15′35″

70. Brandon Rivera (Netcompany Ineos), a 30′24″.