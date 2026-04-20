Reunión secreta en Cuba y un ultimátum: EE.UU. habría puesto un plazo de dos semanas a la isla

Estados Unidos otorgó a Cuba un plazo de dos semanas para excarcelar a varios presos políticos destacados, como gesto de confianza.

De acuerdo con una fuente cercana a las conversaciones, esta solicitud se planteó en el marco de un encuentro confidencial llevado a cabo el 10 de abril en la isla, según una información conocida por USA Today.

Entre las posibles liberaciones se mencionaron los nombres de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, reconocidos artistas opositores vinculados al movimiento de San Isidro, quienes fueron sentenciados en 2022.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: Getty Images

En una declaración remitida a USA Today, un representante del Departamento de Estado señaló que la administración Trump continúa firme en su propósito de lograr la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a Alcántara y Osorbo.

La noticia llega después de que el presidente Donald Trump afirmara que el cambio en Cuba llegará “muy pronto” durante un discurso pronunciado el viernes pasado en Phoenix, Arizona, en un evento organizado por Turning Point USA.

Tras hablar en los últimos días sobre las operaciones contra Irán, relacionó el tema con Cuba. “Y muy pronto, esta gran fortaleza también traerá consigo un día que se ha esperado durante 70 años. Se llama Un Nuevo Amanecer para Cuba”, dijo.

El Presidente @realDonaldTrump aseguró que pronto podría llegar “un nuevo amanecer para Cuba”/Donald Trump asserted that a “new dawn for Cuba” could soon arrive. #cubanext #cubafailedstate #cuba pic.twitter.com/uHS8mJ9kRb — Cubano/Cuban (@cubaustralia) April 19, 2026

El presidente continuó: “Tenemos muchos cubanoamericanos maravillosos. No creo que haya muchos en esta audiencia. Pero si van a Miami, allí hay gente, cubanoamericanos, gente que fue tratada brutalmente, cuyas familias fueron asesinadas, brutalizadas, y ahora miran”.

En los últimos días, Trump se ha referido a Cuba como una nación “en caída libre” y ha dicho que, tras las operaciones en Irán, centrará su atención en Cuba.

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El 10 de abril, una comitiva de alto rango del Departamento de Estado se trasladó a Cuba con el propósito de sostener conversaciones con las autoridades del país, según confirmó a USA TODAY un funcionario de esa entidad.

Durante su estancia, el mismo representante también mantuvo un encuentro aparte con el nieto del exmandatario cubano Raúl Castro, de acuerdo con la fuente.

Se trató de la primera ocasión desde 2016 en que una aeronave oficial del gobierno estadounidense aterrizaba en la isla. El medio Axios fue el primero en dar a conocer la realización de estos encuentros.

Presos indultados abrazan a sus familias tras salir del centro penitenciario de La Lima en Guanabo, Cuba. Foto: AP

Usa Today informó que según un funcionario del Departamento de Estado, los funcionarios informaron al gobierno cubano que la economía de la isla está en caída libre y que sus élites gobernantes tienen un plazo limitado para implementar reformas antes de que la situación empeore irreversiblemente.