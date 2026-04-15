Esta es la decisión que tomó China sobre Cuba, ante la presión de Estados Unidos

China “apoyará con firmeza” a Cuba ante las continuas amenazas de Estados Unidos, según declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores, pocos días después de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hiciera un llamamiento al diálogo con Washington.

Cuba sufre una crisis energética desde enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al entonces dictador venezolano Nicolás Maduro y privaron a La Habana de su principal fuente de petróleo.

Díaz-Canel insistió la semana pasada en que no dimitiría ante la presión de Estados Unidos y pidió el diálogo.

Miguel Diaz-Canel y Donald Trump Foto: Getty Images

La Cancillería china reiteró el apoyo de Pekín a la isla cuando se le preguntó el miércoles por estos comentarios.

“China se opone firmemente a la diplomacia coercitiva y apoyará con firmeza a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera”, declaró el portavoz Guo Jiakun en una rueda de prensa.

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Pekín y La Habana son aliados desde hace mucho tiempo, y las autoridades chinas se han opuesto sistemáticamente al embargo comercial que Estados Unidos impone a la isla desde hace décadas.

Las tensiones se intensificaron en enero cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que Cuba iba “a caer dentro de poco”.

Xi Jinping y Donald Trump Foto: Getty

El mandatario republicano también afirmó que Cuba debía llegar a un acuerdo o afrontar las consecuencias.

Sin embargo, Estados Unidos permitió que a finales de marzo se descargara en Cuba un cargamento de crudo procedente de un petrolero ruso.

Rusia anunció este mes que enviaría un segundo buque con petróleo a Cuba.

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Por su parte, el presidente de Cuba,advirtió a Estados Unidos del peligro de atacar Cuba o “intentar acabar con sus líderes”, al tiempo que ha hecho hincapié en que Washington carece realmente de “razones válidas” para una posible ofensiva contra la isla.

En una entrevista con la cadena de televisión NBC, Díaz-Canel dijo que una invasión de este tipo “tendría un alto coste” para Estados Unidos y “repercutiría en la seguridad regional”. No obstante, aseguró que, en caso de tener lugar, “los cubanos se defenderán”.

Miguel Díaz-Canel se encuentra bajo tensión por parte de Estados Unidos Foto: AFP

“Si llega el momento, no creo que haya justificación alguna para Estados Unidos, ni para una agresión militar ni para una operación limitada. Tampoco para secuestrar al presidente”, ha declarado en relación con la suerte que corrió el dictador venezolano, Nicolás Maduro, el pasado mes de enero, cuando fue capturado durante una operación militar de Estados Unidos.

Con información de AFP y Europa Press*