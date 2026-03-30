Claudia Sheinbaum entra en polémica sobre el juicio de Nicolás Maduro y sorprendió con una declaración en vivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, quien se encuentra en una prisión federal en Estados Unidos a la espera del juicio, debería poder utilizar recursos de Venezuela para costear su defensa legal en Estados Unidos.

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“Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela, no veo por qué no pueden usarse fondos del país para su defensa. No he hablado con Delcy Rodríguez, no se ha dado la oportunidad, pero podemos hablar con ella”, dijo Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Sheinbaum señaló que hasta el momento no ha tenido contacto con la dirigente venezolana, al abordar la situación de Maduro y la posición adoptada por el Gobierno mexicano respecto a su proceso legal en Estados Unidos.

🇲🇽🇻🇪🇺🇸 | Claudia Sheinbaum dice que Nicolás Maduro debería poder utilizar recursos de Venezuela para costear su defensa legal en Estados Unidos.



«Él era presidente de Venezuela; no veo por qué no puedan usarse fondos del país para su defensa». pic.twitter.com/N6tNf5p0YQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 30, 2026

La dirigente afirmó que la utilización de fondos estatales para la representación jurídica de un presidente es una decisión que compete a cada nación, especialmente en un escenario donde el exmandatario venezolano se encuentra sometido a procedimientos legales en Estados Unidos.

“Ustedes saben cuál es nuestra posición (sobre el arresto de Maduro) frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y sobre la intervención de cualquier país en otro, por Constitución y por convicción”, dijo Sheinbaum.

La presidenta de México y Nicolás Maduro Foto: Getty

Sheinbaum conversó con Trump luego de que el magnate republicano amenazara con “atacar por tierra a los cárteles de la droga”. La mandataria dijo que en la llamada abordaron principalmente los retos de seguridad entre ambos países.

“Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela, le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una Constitución: que estamos en contra de las intervenciones militares”, explicó la mandataria en rueda de prensa al resumir su llamada con Trump.

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Por otro lado, Sheinbaum aseguró que el gobierno de México está en conversaciones con varias empresas privadas interesadas en comprar combustibles a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para venderlos a compañías cubanas, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba (…) Hay varias empresas, no solamente una”, afirmó la mandataria durante su rueda de prensa matinal.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Donald Trump. Foto: Getty Images

Los comentarios de Sheinbaum se dan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que no tenía “ningún problema” con que Rusia enviara petróleo a Cuba, tras haber impedido la llegada a la isla de crudo venezolano y también de otros países como México, bajo amenaza de aranceles.