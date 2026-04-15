Revista Time: Donald Trump, el papa León XIV y Claudia Sheinbaum entre las 100 personas más influyentes del 2026

La revista TIME ha publicado su lista anual de las 100 personas más influyentes de 2026, destacando a quienes están dando forma a la política, la tecnología, la cultura y los negocios a nivel mundial.

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La lista de este año refleja un mundo que atraviesa transiciones políticas, rápidos cambios tecnológicos y una influencia cultural en constante evolución en todos los continentes.

Entre las personalidades más relevantes aparecen Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Xi Jinping. La presencia de estos dirigentes pone de relieve el papel cada vez más determinante del liderazgo geopolítico en la configuración del panorama internacional.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla con la prensa mientras el presidente Donald Trump escucha en el club Mar-a-Lago. Foto: AP

De hecho, diversos expertos indican que cerca del 40 % de los nombres incluidos en la lista de este año corresponden a líderes políticos, lo que evidencia un contexto marcado por el incremento de las tensiones a nivel global y por nuevos ajustes en las relaciones diplomáticas.

La lista pone también el foco en líderes políticos en ascenso, como Zohran Mamdani, Balen Shah y Tarique Rahman. Su presencia pone de manifiesto una valoración cada vez mayor del liderazgo a nivel regional y de la gestión local como factores clave en la configuración de narrativas globales.

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Asimismo, aparecen representantes relevantes de Estados Unidos y de países cercanos, entre ellos Marco Rubio, Gavin Newsom, Susie Wiles y Mark Carney.

También figura la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que pone de relieve la transformación que está experimentando el liderazgo político en el continente americano.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante un acto oficial. Foto: Presidencia - Andrea Puentes

Por otro lado, la primera mujer en alcanzar el cargo de primera ministra en Japón, Sanae Takaichi, ocupa un lugar destacado. Su inclusión supone un avance significativo en términos de representación de género, dado que las mujeres constituyen ya cerca del 30 % de los dirigentes reconocidos en la lista de 2026.

El listado no se limita al ámbito político, sino que también reconoce a personalidades influyentes del sector tecnológico.

Entre ellas se encuentra Sundar Pichai, cuya labor ha sido clave para orientar a Google hacia el desarrollo de innovadoras herramientas de inteligencia artificial.

La revista TIME subrayó que la compañía ha lanzado diversas plataformas de IA, incluidos productos experimentales, en un contexto marcado por una fuerte inversión en innovación y una competencia cada vez más intensa.

Nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Foto: AFP

La lista de la reconocida revista incluye categorías como líderes, innovadores, artistas, pioneros e íconos. La edición de este año muestra una creciente diversidad en todos los sectores, con más de 25 países representados, lo que refleja una definición más amplia de influencia global.