El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó una posible retirada de las tropas estadounidenses destinadas en Italia y España debido a su negativa a ayudar a Washington en el marco de la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa junto a Israel el 28 de febrero.

España no podría ser expulsada de la OTAN pese a propuesta de EE. UU.

“Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible, absolutamente horrible (...) Cuando los necesitábamos, no estaban. Tenemos que recordar eso”, ha expresado el magnate en declaraciones a la prensa.

Trump ha aprovechado para cargar nuevamente contra los países europeos, recordando que Washington les ayudó con la invasión rusa sobre Ucrania.

🚨 HOLY SMOKES. President Trump is now considering withdrawing troops from SPAIN and ITALY — on top of GERMANY



"Why SHOULDN'T I?"



"Italy hasn't been any help...Spain has been HORRIBLE."



"When we needed them, they WERE NOT THERE."



Trump is DONE with useless allies 🔥 pic.twitter.com/USoiPpg3gt — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 30, 2026

“Ucrania no tiene nada que ver con nosotros; estamos al otro lado del océano”, ha dicho, agregando además que Alemania está “haciendo un trabajo terrible” porque, entre otras cuestiones, “tiene problemas de inmigración” y de “energía”.

Estos se produce después de que Trump sugiriera la posibilidad de disminuir el número de tropas destinadas en Alemania en represalia por los recientes comentarios realizados por el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la falta de estrategia por parte de Estados Unidos en el marco de la ofensiva contra Irán.

El magnate, que ha acusado este jueves a Merz de ser “totalmente inútil” en lo referente a los intentos por poner fin a la invasión rusa, ya amenazó con reducir el número de soldados estadounidenses en el país europeo durante su primer mandato, esto es, entre los años 2017 y 2021.

Tanto en Italia como en España hay presencia de tropas estadounidenses Foto: AP

Por otro lado, Alemania afirmó este jueves que está “preparada” para una posible reducción de las tropas estadounidenses npor el presidente Donald Trump.

El miércoles pasado, Trump dijo que sopesa replegar a parte de los decenas de miles de soldados estacionados en Alemania debido a sus discrepancias con el canciller Friedrich Merz por la guerra en Irán.

Trump rechaza intervención de la OTAN en Ormuz: “Eran inútiles cuando eran necesarios”

“Estamos preparados para ello, hablamos de ello de cerca y en confianza con todas las instancias de la OTAN, y esperamos decisiones de los estadounidenses al respecto”, comentó el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, durante una visita a Marruecos.

Merz enfureció a Trump el lunes al decir que “los estadounidenses (no tienen) visiblemente ninguna estrategia” en Irán y Teherán “humilla” a la primera potencia mundial.

Donald Trump se refirió a las tropas en Alemania y otros países de Europa Foto: Getty Images

Alemania alberga a unos 35.000 soldados estadounidenses, y la base militar de Ramstein (oeste) es de gran importancia para los despliegues norteamericanos en Oriente Medio.

Con información de Europa Press y AFP*