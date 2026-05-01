Petro arremete contra Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón durante evento del Día del Trabajo en La Alpujarra

Al presidente Gustavo Petro le quedan tres meses en la Casa de Nariño y en esta recta final viene aumentando el tono de su discurso.

Aunque él asegura que no se puede meter en política, diferentes sectores políticos aseguran que todo obedece a que el 31 de mayo los colombianos saldrán a las urnas para elegir su reemplazo.

Durante la marcha del Día del Trabajo en Medellín que terminó con una concentración en La Alpujarra donde Petro dio su último discurso como presidente de Colombia durante un Día del Trabajo, se escucharon varias afirmaciones del mandatario en las cuales aseguró que su gobierno ha hecho las cosas correctamente.

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Incluso, se tomó un tiempo para lanzar críticas al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia, Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, respectivamente, al considerar que ellos no escuchan a la ciudadanía.

“El mandatario solo tiene que obedecer si es que nos llamamos una democracia. El alcalde de Medellín debe obedecer al pueblo de Medellín, el gobernador de Antioquia solo debe obedecer al pueblo de Antioquia y punto”, dijo Petro.

Petro no dio más detalles de sus afirmaciones sobre Gutiérrez y Rendón, pero enseguida aseguró que él no obedece a ningún mandatario de la región, ni a intereses políticos, porque “obedezco al pueblo”.

Así mismo, insistió que por eso se debe prolongar el periodo del “mandante, no del mandatario”, porque es el pueblo el que manda.

En ese sentido, Petro indicó que ojalá los colombianos elijan nuevamente un gobierno progresista para que pueda continuar con todas “las políticas sociales que hemos sacado adelante”.

Desde que llegó a la Alcaldía de Medellín, Fico Gutiérrez ha tenido varias diferencias con Gustavo Petro y los enfrentamientos políticos se han presentado en diferentes escenarios.

Las nueve duras batallas que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le ha ganado al presidente Petro

Durante más de dos años, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sostenido pulsos constantes con el presidente Gustavo Petro, lo que lo ha elevado a ser uno de los más férreos críticos de las decisiones del mandatario nacional. La salud, los proyectos de infraestructura, los acueductos públicos, las ayudas para los adultos mayores, Hidroituango, la destinación de recursos para las regiones y la seguridad han sido batallas constantes, y el gobernador ha celebrado más de una victoria.