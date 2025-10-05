¿Qué son las sustancias modelantes y qué cuidados se deben tener en los procedimientos estéticos?

Las sustancias modelantes son materiales inyectables que son utilizados en procedimientos estéticos que fueron regulados por el Ministerio de Salud, ya que algunos de ellos pueden ser considerados peligrosos e incluso mortales, como es el caso de los biopolímeros.

Cuando todo esto se cumple, los resultados son naturales, seguros y duraderos, con beneficios adicionales como una piel más radiante, mejor calidad cutánea y una adecuada reactivación del colágeno.

Al respecto habló la Dra. Claudia Delgado, directora de Posgrados Médico-Quirúrgicos de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, quien afirmó que “el problema no está en la sustancia en sí, sino en quién y cómo la aplica”.

Falsos especialistas ofrecen procedimientos estéticos que afectan la salud | Foto: Getty Images/iStockphoto

La técnica y la formación marcan la diferencia

Cada sustancia modelante posee características específicas de maleabilidad, elasticidad y peso molecular que permiten tratar distintas áreas del cuerpo con precisión.

Para la Dra. Claudia Delgado, directora de Posgrados Médico-Quirúrgicos de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, “saber elegir y aplicar el producto correcto es un acto médico que requiere formación sólida, experiencia y actualización permanente”.

Existen profesionales con años de trayectoria dedicados exclusivamente a este campo, lo que les permite brindar tratamientos seguros y efectivos. La actualización constante es clave, y por ello la universidad se compromete con la formación de médicos con excelencia, garantizando no solo técnica, sino también ética y responsabilidad en cada procedimiento.