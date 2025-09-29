Ariel Osorio se sometió a procedimiento estético y el resultado generó polémica: “Definamos sutil”

Ariel Osorio, también conocido con ‘El Gordo Ariel’ es uno de los presentadores de televisión con mayor reconocimiento en el mundo del entretenimiento, pues desde hace varias décadas trabaja en programas de chismes y variedades, en los que ha llegado a revelar detalles exclusivos de famosos a nivel nacional a internacional.

Tras su paso por Lo Sé Todo, del Canal 1, el comunicador es el encargado de dirigir La Corona TV, su proyecto en City TV en que constantemente, recibe invitados especiales y comparte secretos de la farándula.

Ariel Osorio se realizó un procedimiento estético. | Foto: Instagram: @arielosorio1

En las últimas horas, un video publicado por una clínica de medicina estética de la ciudad de Bogotá compartió los resultados y cambios a nivel físico que presentó luego de someterse a algunos procedimientos con el fin de mejorar su aspecto.

“¡Reto cumplido! ¿Cuántos años creen que rejuvenecimos a nuestro querido Gordito Ariel?“, escribieron en la descripción de la publicación.

“Todo el mundo haciéndose procedimientos. Marbelle, Rafaella, Dekko, Giovanny Ayala, Yina Calderón todos los famosos. Yo dije, si algún día me quiero hacer algo porque además, yo trabajo en televisión y quiero verme algo sutil, pero sentirme mejor, mejorar mi ángulo y sentirme mejor sin una cirugía sería con esta doctora y aquí estoy”, dijo Ariel en medio de la emoción por los cambios realizados.

Agregó también: “Quedó bien definido esto, además, muy sutil, me encanta que tengo las ojeras fuera, quedé rejuvenecido. Gracias”.

Sin embargo, la respuesta del público no habría sido la esperada por el presentador, pues por medio de la sección de los comentarios, cientos de personas criticaron la forma en la que quedó su rostro después de las intervenciones realizadas bajo la modalidad de inyecciones.

“La cara de él, la cara de ella, las referencias que da... ¿Cuál es el objetivo del video?“; ”Hola, quisiéramos menos información. Gracias"; “Menos mal no soy todo el mundo”; “Menos más fue ‘algo sutil’ jaja”; “Ay no, no me gustó”; “Definamos sutil”; “Jajaja qué tal no fuera sutil?”; “Lo que más me encantan son las referencias”; “Digamos que su quedó guapo” y “De lo que me he salvado por no tener plata”, escribieron.

No obstante, muchos otros salieron en su defensa y argumentaron sobre los problemas y consecuencias de compartir este tipo de opiniones en redes sociales: