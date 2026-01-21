Gente

Jorge Barón habló sobre dura decisión al cambiar su nombre y destapó detalle: “Eso le va a doler”

El presentador habló sobre un camino que tomó y que cambió por completo su vida.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

21 de enero de 2026, 3:42 p. m.
Jorge Barón, famoso presentador
Jorge Barón, famoso presentador

Jorge Barón se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la televisión en Colombia, respaldado por una trayectoria amplia y constante como presentador. Su paso por la pantalla chica dejó una huella significativa en los medios de comunicación, al ser testigo y protagonista de episodios inolvidables junto a reconocidos personajes del escenario nacional e internacional.

Su carrera conquistó a un público diverso, el cual suele estar pendientes de sus eventos, intervenciones y entrevistas, donde suelta detalles de lo que fue su vida. El conductor de televisión se ha mostrado transparente, revelando un poco de su pasado.

Recientemente, Jorge Barón concedió una charla a Hola, Gente, donde contó una decisión importante que tomó en su juventud, y la cual lo llevó a cambiar totalmente su realidad. El comunicador se basó en una situación con su padre, la cual terminó inclinándolo por cambiar su apellido.

En lo que relató, todo pasó cuando era joven y se enfrentó con su padre, Luis Eduardo Varón, con quien estaba en desacuerdos. Pese a que todo fue “desafortunado”, las cosas ocurrieron rápidamente.

“Eso fue una cosa desafortunada en mi vida porque tuve una pelea con mi papá. Mi papá se firmaba Luis Eduardo Varón, con ‘V’. Entonces, como tuvimos una discusión, yo dije: ‘Me voy de la casa’; esas boberías que dice uno cuando está joven”, dijo.

Lleno de emociones y sensaciones fuertes, Jorge Barón quiso herir a su padre de una manera inesperada, por lo que decidió cambiar simbólicamente su apellido, escribiéndolo distinto.

Dije: ‘Lo primero que voy a hacer es cambiarme el apellido, ponerme Varón con ‘B’ larga; con eso le va a doler a mi papá’. Entonces, me puse Jorge Barón, con ‘B’ larga”, agregó.

YouTube video 6NYh4SgS0iE thumbnail

El famoso, que pasó susto digital, afirmó que todo esto se dio por temas de la edad de aquel entonces, pero actualmente no se arrepentía, ya que este tipo de apellido lo acompañó en toda su carrera y le permitió darse a conocer de una forma única. Su tristeza se mantiene, pero sabe que las cosas debían suceder así.

No me arrepiento porque ha dado resultado, pero sí me dio tristeza. Mi papá me tiene que perdonar”, concluyó.

