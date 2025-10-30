Jorge Barón habló sobre la fe de Jessica Cediel y le demostró su apoyo.

Jessica Cediel es una de las presentadoras de televisión que cautivó al público con su participación en diferentes programas como Muy buenos días y La descarga, siendo el reality el último en el que apareció. Sin embargo, se ha vuelto tema de conversación por sus recientes videos en los que habló sobre su soltería, celibato y fe.

En una de sus últimas publicaciones, Cediel aseguró que ha recibido fuertes mensajes por referirse constantemente a Dios y que ha sido un tema que incomoda a muchas personas, pero no va a cambiar.

“Hay gente que piensa que porque uno tiene dispuesto el corazón y una relación muy fuerte con el padre amado, tiene que cambiar completamente y no es así. La relación que yo tengo con el padre amado absolutamente nadie me la puede quitar y es algo que yo he construido a lo largo de mi vida, lo que pasa es que últimamente se los he compartido más”, comentó.

Los comentarios que ha recibido no solo han sido por su creencia, sino porque al afirmar ser cristiana la han juzgado por maquillarse y la ropa que utiliza, pero dejó claro que no va a cambiar: “No me importa”.

Jessica Cediel respondió a las críticas por hablar de Dios y dejó un mensaje. | Foto: Captura de Instagram @jessicacedielnet

¿Qué dijo Jorge Barón sobre Jessica Cediel?

El reconocido presentador, locutor y empresario colombiano, que hace poco expuso duro problema por el que atravesó, se refirió a la modelo y expresó su apoyo por como ella se muestra en redes sociales, pues no solo destacó su personalidad, sino la manera en la que lleva su fe con su estilo de vida.

“Jessica Cediel, la reconocida modelo y actriz colombiana, conocida no solo por su talento y carisma, sino también por la forma en que combina su profunda fe religiosa con un estilo personal que a veces genera revuelo”, dijo.

“En estos días ha sido objeto de algunas críticas por parte de quienes cuestionan cómo alguien tan devoto puede aparecer con vestuarios sensuales o con movimientos que algunos consideran atrevidos. Pero más allá de esas opiniones, lo que queremos destacar es su valentía para ser ella misma”, agregó Jorge.

Por último, el presentador de radio y televisión aprovechó para dejarle un mensaje a los usuarios que la han señalado y aseguró que es un ejemplo de inspiración para muchas personas.