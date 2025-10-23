Jorge Barón expuso duro problema que atravesó y dejó en evidencia delicado tema: “Actuamos de inmediato”

Jorge Barón se consolidó como uno de los íconos más reconocidos de la televisión colombiana, gracias a su extensa carrera como presentador. Su trabajo marcó un antes y un después en los medios, siendo protagonista de momentos memorables junto a destacadas figuras del ámbito nacional e internacional.

Sin embargo, recientemente, el presentador fue foco de reacciones en plataformas digitales, debido a una situación delicada que atravesó. El famoso expuso, junto a su equipo, el instante amargo que vivió el pasado 22 de octubre de 2025.

Según reveló, la cuenta oficial de Instagram de Jorge Barón Producciones fue hackeada y utilizada para realizar publicaciones en el marco de una modalidad de estafa cibernética. Aunque se logró recuperar el control del perfil, sí hubo un susto en caso de perder información y datos.

SEMANA se puso en contacto con Jorge Eduardo Barón, hijo del presentador, quien contó un poco más de esta incómoda experiencia que pasaron. El joven relató de qué manera se dio cuenta de que algo sucedía, buscando proteger el trabajo e imagen de su padre.

En las declaraciones que dio, comentó que el ciberataque se habría dado por un hacker de aparente nacionalidad extranjera, quien estaba compartiendo contenidos relacionados con MrBeats, el famoso youtuber.

“La cuenta oficial de Jorge Barón Producciones en Instagram sufrió un ciberataque, con el cual lograron pasar nuestras medidas de seguridad y tomar control de la cuenta momentáneamente. Personalmente, fui el que me di cuenta de esto e informé al equipo de seguridad de la empresa, al igual que a don Jorge, quien se encontraba en grabaciones en ese momento de El show de las estrellas”, dijo.

“Lo que ocurrió fue básicamente que un hacker, presuntamente, estadounidense, comenzó a realizar publicaciones desde la cuenta de Instagram sobre inversiones del famoso MrBeast, enviando pantallazos de que debían hacer cosas, como si Jorge Barón promocionara al youtuber. Es una modalidad de estafa muy común que se ve en redes sociales”, agregó.

Jorge Eduardo Barón también puntualizó que en este instante ya todo estaba estable y funcionando con normalidad, gracias a la reacción que tuvieron con el equipo de trabajo y seguridad. Al recuperar el dominio de la cuenta, se hicieron los cambios y se tomaron medidas para evitar que pasara a mayores.

“Actuamos de inmediato, cambiamos contraseñas, credenciales y verificamos seguridad, logrando disuadir a este atacante (…) En estos momentos nos encontramos en completa normalidad”, concluyó.