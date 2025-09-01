El pasado viernes, 29 de agosto, el presidente Gustavo Petro confirmó a través de su cuenta oficial de X que, Fredy Calvache, reconocido periodista de Noticias Caracol, falleció en Suiza tras padecer un fuerte cáncer.

“Siento pena por el periodista Calvache. El hospital donde estaba, en Suiza, no lo dejó viajar a Colombia y le dimos los tiquetes a su familia, pero no alcanzaron a viajar. Ha muerto. Q.E.P.D. Murió en Suiza, lejos de su Patria, abandonado”, escribió el mandatario.

Presidente Gustavo Petro y Fredy Calvache | Foto: Instagram @frecabu8 - SEMANA / Montaje SEMANA

La noticia causó conmoción en internet, pues miles de personas estaba atentas a cada uno de sus pronunciamientos en redes sociales, en los que revelaba detalles de su estado de salud y su situación personal.

Es por esto que, algunos de sus colegas decidieron hacerle homenajes por medio de sus perfiles y uno de los que más llamó la atención fue el presentador Jorge Barón.

“Hoy recordamos a Fredy Calvache, un querido periodista caucano que dejó una huella importante en varios noticieros de la televisión nacional”.

A través de su cuenta de TikTok recordó cómo fue esa última entrevista, en la que le preguntó cuál fue el cambio más grande que tuvo tras haber sido diagnosticado.

“Tenía muchos planes para realizar acá con mi hijo, de estudio de trabajo, de establecer una familia aquí en Suiza y de un momento a otro, en cuestión de 15 días, todo se derrumbó”, dijo el periodista por medio de una llamada.

Contó que asistió al médico con algunos síntomas de gastritis, sin saber que, horas más tarde los doctores le hicieran saber que estaba padeciendo cáncer de estómago, el cual ya le había hecho metástasis en el hígado y metástasis en los intestinos.

Hoy recordamos a FreddyCalvache, un querido #periodista caucano que dejó una huella importante en varios noticieros de la televisiónnacional. Freddy, quien lamentablemente falleció en Zurich, Suiza, fue conocido por su profesionalismo y su pasión por mantener informada a la audiencia colombiana.

Esto lo llevó a explicar cómo se sentía con la situación y cuáles eran sus más grandes preocupaciones.

“Pienso mucho en la familia, en el futuro de mis hijos porque hay dos menores y pienso mucho. Hablo mucho con Dios en esta soledad en la que me encuentro acá porque realmente, paso 22 de las 24 horas del día, estoy solo aquí en una habitación de hospital y le pido a Dios que me dé la fortaleza para poder salir adelante y después me lleve hasta su reino”.

Pese a que se mostró afectado por la noticia, Jorge Barón lo recordó con cariño y envió en emotivo mensaje de despedida y admiración.