Frustración presidencial

El fin de semana, los colombianos presenciamos una nueva encuesta presidencial, que preocupó a los diferentes espectadores, algunos que pudieron analizarla en vivo y en directo y otros en las noticias desarrolladas por otros medios. En esta encuesta desarrollada por GAD3 y RCN, se dio como ganador indiscutible a Iván Cepeda, el heredero del petrismo, derrotando a Abelardo de la Espriella en una hipotética segunda vuelta. ¿Deberíamos estar aterrados? ¿O qué estrategias debemos desarrollar para derrotar a la izquierda radical en estas elecciones?

En primer lugar, debemos analizar las características de la encuesta. Esta tiene un margen de error de un 2,83 %, con un nivel de confianza de un 95 %. De la misma manera, se utilizaron sujetos con características similares a los entrevistados durante las elecciones de 2022, basados en sexo, grupos etarios y nivel socioeconómico. Esto implica que, si bien existe un margen de error que resulta ser estándar en toda metodología, queda claro que la predicción resulta ser la más cercana a la realidad.

En ese sentido, nos quedamos con un sinsabor totalmente frustrante, en el que Iván Cepeda se posiciona como ganador con un 30 %, De la Espriella con un 22 %, Paloma Valencia con un 3 %, seguido con el 2 % de Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón. De la misma manera, en una hipotética segunda vuelta entre el Tigre y el heredero de Petro, nos presentan con la victoria del segundo, al igual que si se enfrentaran Cepeda y Paloma Valencia.

Sin embargo, es imperativo tener en cuenta una variable que posiblemente la encuesta no dimensione. Se trata de la cantidad de votos que tendrá la gran consulta, al igual que la parte que le darán los partidos tradicionales al ganador de dicha consulta. La cual, según esta encuesta, será Paloma Valencia. Es imperativo mencionar que, aunque los votos para las elecciones legislativas son diferentes en proporciones a las presidenciales, podrían llegar a predecir la cantidad de votos que podrían obtener los miembros de la consulta. En primer lugar, el Partido Centro Democrático cuenta con una base, en el peor de los casos, de 1.929.370 votos. Esto es sin tener en cuenta el aumento que se dará en este periodo electoral, con una renovación de sus candidatos al Congreso y el apoyo que Álvaro Uribe le está dando a Paloma Valencia.

Por otra parte, el Nuevo Liberalismo cuenta con una base de un poco más de 400.000 votos. De la misma manera, es menester tener en cuenta que existe la posibilidad de que los partidos tradicionales como el Conservador y Liberal apoyen al candidato de la consulta, teniendo en cuenta su historial de no apoyar outsiders políticos, al igual que la relación de respeto mutuo que existe entre Álvaro Uribe y César Gaviria, al igual que con otros políticos afines a estos vehículos electorales.

Basado en las elecciones a Senado, el Conservador daría una base mínima de 2.213.528 y el Liberal 2.074.408. Asimismo, políticos como Juan Carlos Pinzón tienen una ideología más centrista, con enfoque en tener mano firme con la seguridad del país; resultaría ser una ficha clave para atraer a muchos más vehículos electorales y estructuras políticas a las filas de la consulta. Asimismo, los aportes en voto de opinión de personajes como Dávila, Oviedo y Peñalosa lograrían acumular un promedio de 6 millones de votos, lo cual implicaría el fortalecimiento de este candidato, dejándolo en una mejor posición que Abelardo y Cepeda. Bajo esta hipótesis, se podría afirmar que, en caso de que Paloma Valencia gane la consulta interpartidista, consolidando las estructuras de los partidos tradicionales y teniendo el apoyo de los candidatos de opinión, tendría la posibilidad de derrotar a Cepeda.

Ahora bien, otra alternativa que puede desarrollarse resulta ser una alianza total del bloque de la consulta y Abelardo de la Espriella, teniendo así la base electoral antes mencionada, la del Tigre y el partido Salvación Nacional, estando las segundas basadas principalmente en voto de opinión, impulsado por plataformas digitales y estrategias políticas alternativas. En este caso, se tendría que entrar a una negociación sin precedentes para definir, antes de la primera vuelta, quién debe retirarse, si el Tigre Abelardo o el ganador de la consulta, para que así se consolide el bloque de derecha y así se derrote a Iván Cepeda.

En conclusión, al igual que sus antecesoras, esta encuesta es una advertencia del futuro que puede enfrentar Colombia, por lo que es imperativo que los actores políticos tomen decisiones de peso a la hora de establecer sus alianzas con miras para derrotar el petrismo. Sin embargo, se vienen las fechas de los debates que podrían cambiar el balance del voto de opinión, comenzando con el gran debate presidencial desarrollado por la casa editorial SEMANA, este 4 de febrero. Justamente, son este tipo de espacios los que miden la verdadera capacidad de los candidatos para ser jefes de Estado y de Gobierno; demuestran al pueblo colombiano que las elecciones presidenciales no deben ser un concurso de popularidad, sino una carrera para encontrar al personaje digno de ser presidente de la República.