El Debate

“¿La política tiene que llevar a matarnos?”: Hernán Penagos recordó tragedia de Gamarra por la “desinformación”

El Registrador puso sobre la mesa el trágico hecho para solicitar calma y tolerancia durante la próxima jornada electoral.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
5 de marzo de 2026, 12:42 p. m.
Hernán Penagos, registrador.
Hernán Penagos, registrador. Foto: Juan Carlos Sierra

El registrador nacional, Hernán Penagos, en diálogo con El Debate de SEMANA, revivió el trágico suceso de Gamarra, César, donde días previos a las elecciones regionales de 2023 fue incendiada la sede del organismo, lo que provocó la muerte de una funcionaria y lesiones de gravedad a otros dos compañeros.

Registrador Hernán Penagos, cada vez que Petro habla de posible fraude electoral: “Lo primero que pienso”

La referencia de Penagos a esta tragedia se dio para hacer un llamado a la tolerancia en el marco de la próxima jornada electoral del domingo 8 de marzo, donde se definirá el nuevo Congreso de Colombia y se elegirán varios de los próximos candidatos a la presidencia del país.

Penagos solicitó a los líderes políticos y a la ciudadanía evitar la desinformación, lo cual motivó las acciones violentas que terminaron en esa tragedia.

“Eso es lo que a mí me inquieta, que en una mesa de votación terminen enfrentados los testigos con los jurados; compatriotas, ciudadanos que ni siquiera estén en la política, golpeándose, alterándose o matándose”, indicó el Registrador.

El Debate

¿Hay voto en blanco en las consultas y elecciones de Congreso?

El Debate

Registrador Hernán Penagos, cada vez que Petro habla de posible fraude electoral: “Lo primero que pienso”

Semana TV

Así serán las elecciones del 8 de marzo: habla el registrador Hernán Penagos

El Debate

Elecciones del 8 de marzo: general Giovanni Cristancho descarta presencia del Clan del Golfo en Bogotá y entrega parte de tranquilidad

El Debate

General Giovanni Cristancho le salió al paso a una versión sobre el paseo millonario a Diana Ospina: “La llevan a una casa”

El Debate

¿Qué pasó con la captura de los asesinos del empresario Gustavo Aponte? Así respondió el general Giovanni Cristancho

El Debate

Vicky Dávila llama a la “unión total” y pide a seguidores de Abelardo de la Espriella y a partidos que voten la Gran Consulta para derrotar a Cepeda

Política

Hernán Penagos frena a Petro por alertas de fraude electoral: “No lleguemos a extremos que terminen asesinando personas”

Política

“El software y el sistema es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual”: Hernán Penagos

Política

Registraduría informa que ya se realizó proceso de congelamiento de software de preconteo y escrutinio

YouTube video 9qNW47aXXto thumbnail

Penagos aseguró que cuando se producen estas cadenas de desinformación, lo que alimenta es una situación mucho más complicada que, incluso, puede atentar contra la vida de funcionarios o de ciudadanos que cumplen con una labor pública y que no tienen nada que ver con intereses políticos.

“Cuando usted genera narrativas de desinformación, también está generando odio; el problema es que el odio, en Colombia, genera violencia y esa violencia genera muerte”, agregó el Registrador.

Justamente explicó lo que sucedió en 2023 en Gamarra, cuando una cadena de desinformación provocó que una turba quemara la sede de la Registraduría Municipal por un rumor sobre un supuesto fraude electoral.

¿Hay voto en blanco en las consultas y elecciones de Congreso?

“Un dirigente político, dos días antes, cuando no había sucedido nada, dijo: ‘Nos van a robar las elecciones’; pues se lo dijo a otro, ese a otro y ese a otros, y cuando menos pensamos, 550 personas, yo no era registrador, se fueron y se trasladaron a la Registraduría, incendiaron la Registraduría, quemaron viva a una mujer. ¿Eso no es una vergüenza para una nación a estas alturas de la historia? Una segunda quedó en estado vegetativo y una tercera quedó con el 70 % de su cuerpo quemado; eran funcionarios de la Registraduría”, cuestionó el funcionario público.

Las declaraciones de Penagos se dan tras los constantes señalamientos del presidente Gustavo Petro, que viene especulando sobre un posible fraude electoral, algo que Penagos niega contundentemente y que indica que puede provocar violencia.

“Por favor, no aprendemos de esto. ¿La política nos tiene que llevar a matarnos? ¿Por qué le tiene que costar tanto la democracia a Colombia?”, señaló en SEMANA.

Penagos indicó que la desinformación y el caldeado ambiente político que afronta el país “pone en riesgo la vida de las personas” y señaló que en algunos “puestos de votación no habrá funcionarios de la Registraduría, sino ciudadanos que son jurados y testigos que pueden terminar golpeándose, violentándose, matándose”.

Petro se queda solo en sus denuncias de posible fraude electoral: partidos respaldan a Hernán Penagos y el trabajo de la Registraduría
El Debate
Yesid Lancheros, director de Semana; Hernán Penagos, registrador Foto: Juan Carlos Sierra

Para finalizar, indicó que las elecciones en Colombia tienen que vivirse como una verdadera fiesta democrática y se debe aprovechar la posibilidad que se tiene de salir a votar, algo que en otros países se perdió.

“Yo digo, las elecciones no son el juicio final; el país se mantiene, la democracia se logra. Al contrario, las elecciones tienen que ser una fiesta democrática, una manera de revalidar los principios democráticos en una nación que es democrática y en un mundo donde hoy, 4.000 millones de personas viven en regímenes autoritarios, es decir, no pueden votar. Tenemos esa fortuna y, ¿vamos a matarnos por eso, a agredirnos por eso? No puede ser”, concluyó.

Más de El Debate

Los tarjetones que encontrarán los colombianos este 8 de marzo de 2026

¿Hay voto en blanco en las consultas y elecciones de Congreso?

De izquierda a derecha: Hernán Penagos y Gustavo Petro.

Registrador Hernán Penagos, cada vez que Petro habla de posible fraude electoral: “Lo primero que pienso”

Así serán las elecciones del 8 de marzo: habla el registrador Hernán Penagos

Así serán las elecciones del 8 de marzo: habla el registrador Hernán Penagos

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Mebog, aseguró que capturará a los mismos criminales hasta 20 veces si es necesario.

Elecciones del 8 de marzo: general Giovanni Cristancho descarta presencia del Clan del Golfo en Bogotá y entrega parte de tranquilidad

El general Giovanni Cristancho y Diana Ospina.

General Giovanni Cristancho le salió al paso a una versión sobre el paseo millonario a Diana Ospina: “La llevan a una casa”

Asesinato de Gustavo Aponte

¿Qué pasó con la captura de los asesinos del empresario Gustavo Aponte? Así respondió el general Giovanni Cristancho

Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella

Vicky Dávila llama a la “unión total” y pide a seguidores de Abelardo de la Espriella y a partidos que voten la Gran Consulta para derrotar a Cepeda

Vicky Dávila y Gustavo Petro.

Vicky Dávila advierte el supuesto motivo por el que Petro habla de posible fraude en las elecciones: “Planes macabros”

El Debate

“Da asco, no nos intenten meter los dedos a la boca”: Vicky Dávila habla de la polémica con el escolta de Jaime Luis Lacouture

Noticias Destacadas