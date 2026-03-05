“¿La política tiene que llevar a matarnos?”: Hernán Penagos recordó tragedia de Gamarra por la “desinformación”

El registrador nacional, Hernán Penagos, en diálogo con El Debate de SEMANA, revivió el trágico suceso de Gamarra, César, donde días previos a las elecciones regionales de 2023 fue incendiada la sede del organismo, lo que provocó la muerte de una funcionaria y lesiones de gravedad a otros dos compañeros.

Registrador Hernán Penagos, cada vez que Petro habla de posible fraude electoral: “Lo primero que pienso”

La referencia de Penagos a esta tragedia se dio para hacer un llamado a la tolerancia en el marco de la próxima jornada electoral del domingo 8 de marzo, donde se definirá el nuevo Congreso de Colombia y se elegirán varios de los próximos candidatos a la presidencia del país.

Penagos solicitó a los líderes políticos y a la ciudadanía evitar la desinformación, lo cual motivó las acciones violentas que terminaron en esa tragedia.

“Eso es lo que a mí me inquieta, que en una mesa de votación terminen enfrentados los testigos con los jurados; compatriotas, ciudadanos que ni siquiera estén en la política, golpeándose, alterándose o matándose”, indicó el Registrador.

Penagos aseguró que cuando se producen estas cadenas de desinformación, lo que alimenta es una situación mucho más complicada que, incluso, puede atentar contra la vida de funcionarios o de ciudadanos que cumplen con una labor pública y que no tienen nada que ver con intereses políticos.

“Cuando usted genera narrativas de desinformación, también está generando odio; el problema es que el odio, en Colombia, genera violencia y esa violencia genera muerte”, agregó el Registrador.

Justamente explicó lo que sucedió en 2023 en Gamarra, cuando una cadena de desinformación provocó que una turba quemara la sede de la Registraduría Municipal por un rumor sobre un supuesto fraude electoral.

“Un dirigente político, dos días antes, cuando no había sucedido nada, dijo: ‘Nos van a robar las elecciones’; pues se lo dijo a otro, ese a otro y ese a otros, y cuando menos pensamos, 550 personas, yo no era registrador, se fueron y se trasladaron a la Registraduría, incendiaron la Registraduría, quemaron viva a una mujer. ¿Eso no es una vergüenza para una nación a estas alturas de la historia? Una segunda quedó en estado vegetativo y una tercera quedó con el 70 % de su cuerpo quemado; eran funcionarios de la Registraduría”, cuestionó el funcionario público.

Las declaraciones de Penagos se dan tras los constantes señalamientos del presidente Gustavo Petro, que viene especulando sobre un posible fraude electoral, algo que Penagos niega contundentemente y que indica que puede provocar violencia.

“Por favor, no aprendemos de esto. ¿La política nos tiene que llevar a matarnos? ¿Por qué le tiene que costar tanto la democracia a Colombia?”, señaló en SEMANA.

Penagos indicó que la desinformación y el caldeado ambiente político que afronta el país “pone en riesgo la vida de las personas” y señaló que en algunos “puestos de votación no habrá funcionarios de la Registraduría, sino ciudadanos que son jurados y testigos que pueden terminar golpeándose, violentándose, matándose”.

Para finalizar, indicó que las elecciones en Colombia tienen que vivirse como una verdadera fiesta democrática y se debe aprovechar la posibilidad que se tiene de salir a votar, algo que en otros países se perdió.

“Yo digo, las elecciones no son el juicio final; el país se mantiene, la democracia se logra. Al contrario, las elecciones tienen que ser una fiesta democrática, una manera de revalidar los principios democráticos en una nación que es democrática y en un mundo donde hoy, 4.000 millones de personas viven en regímenes autoritarios, es decir, no pueden votar. Tenemos esa fortuna y, ¿vamos a matarnos por eso, a agredirnos por eso? No puede ser”, concluyó.