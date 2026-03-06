Antioquia

¿A qué hora inicia y termina la Ley seca en Medellín? Ojo, estas son las restricciones para este domingo 8 de marzo

La Alcaldía, a través del secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, aclaró la situación.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 5:53 a. m.
Elecciones. Imagen de referencia.
Elecciones. Imagen de referencia. Foto: Registraduría.

El domingo, 8 de marzo, comienza en Colombia una nueva jornada electoral.

Ese día se definirá la conformación del nuevo Congreso de la República (Senado y Cámara de Representanes) y del partidor de los movimientos y partidos políticos de cara a la carrera presidencial.

En toda Colombia, las autoridades esperan que 41′287.084 ciudadanos se acerquen a las urnas para depositar su voto, 20′553.062 mujeres y 19′483.176 hombres.

En Antioquia, el censo electoral es de 5′404.926 de personas, entre ellas 2′796.016, quienes deberá depositar sus votos en 1.282 puestos de votación designados por la Registraduría General de la Nación.

Las autoridades tratarán que la jornada transcurra en total calma, para ello, por ejemplo, la Séptima División dispuso 13.000 hombres para garantizar la seguridad en varios departamentos, incluido el municipio de Puerto Boyacá, en el noroccidente del país.

Las tropas estarán principalmente con el dispositivo de seguridad en las áreas rurales y en los principales ejes viales. Para esto, se activarán Puestos de Mando Unificados (PMU) con el fin de que —en compañía de gobernaciones, alcaldías y la Registraduría Nacional del Estado Civil— se garantice la transparencia y normal desarrollo del proceso electoral.

Según indicaron, 421 puestos de votación estarán en Antioquia, entre ellos 24 que serán protegidos de manera coordinada con la Policía Nacional.

También habrá 320 mesas de votación en Chocó, 128 en Córdoba, 57 en Sucre y seis en Puerto Boyacá, en los que estarán disponibles un total de 2.348 mesas.

Además de esa información, algunas personas en cada rincón de la capital antioqueña tiene la incertidumbre sobre cómo funcionará la ley seca, es decir esa medida implementada por las autoridaes con el pretexto de evitar sangrientas riñas.

Panorámica de Medellín de noche.
Panorámica de Medellín de noche. Foto: Getty Images

Pues bien, el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, se pronunció sobre el decreto que define la prohibición de venta de licores al público fuera de algunos horarios en la ciudad.

Según el funcionario, en concordancia con las medidas adoptadas a nivel nacional, la ley seca, como se le llama a esas restricciones, comenzará el sábado, 7 de marzo, a las 6:00 p.m. y se extenderán hasta el lunes, 9 de marzo.

Preocupación en las elecciones

Ayer jueves, 5 de marzo, la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por recientes hechos de violencia contra campañas al Congreso de la República.

Según ese organismo, en las últimas horas se registraron por lo menos cuatro hechos de violencia electoral, uno de ellos en Sucre, donde delincuentes dispararon contra la camioneta en la que iba Gerardo Luis Ruiz, un candidato a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de Montes de María, avalado por la organización de víctimas Narrar para Vivir.

Ley seca en Cali: conozca los horarios y restricciones para este fin de semana electoral

Le siguieron Atlántico, donde también fue atacado con arma de fuego el vehículo de la aspirante a la Cámara María Bolívar, de la Alianza Social Independiente.

Y en Piedecuesta, Santander, fue incinerado el vehículo utilizado para actividades de campaña por el candidato Mauricio Matri, quien aspira a la Cámara de Respresentantes por el Centro Democrático.

En Arauca, en el municipio de Puerto Rondón, fue asesinada una persona vinculada a la campaña del candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Manuel Pérez.

