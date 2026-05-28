Varios ciudadanos del país comienzan a comprar vehículos usados por varios factores, ya sea porque económicamente traen mejores beneficios para el usuario, existe una menor depreciación conservando un precio de reventa o por los ahorros en trámites que se deben llevar a cabo.

Qué es un peritaje vehicular y cómo ayuda a evitar problemas al comprar un vehículo usado

Sin embargo, existen varios riesgos que pueden ocurrir al comprar uno de estos coches; uno de ellos es adquirir un vehículo gemeleado, una práctica ilegal en la que consiste que el carro es clonado con el objetivo de reemplazar la identidad de otro que ya se encuentra registrado legalmente.

Usualmente, lo que realizan los delincuentes es adulterar las placas, el número de motor o los chasis del carro para que posea las mismas características del vehículo clonado, según Granautos.

Esto hace que un comprador, desprevenido por la posible situación, adquiera un modelo que luce completamente legal, ya que puede pasar por las verificaciones básicas sin ningún problema, tener las placas registradas en el RUNT y que los papeles y registros del carro son totalmente válidos.

No obstante, existen casos donde el propietario legítimo del vehículo original puede reportar alguna infracción que no le corresponde o en donde la asegurada comienza a cruzar los datos y detecta que dos carros tienen la misma identidad.

Es en esos casos que las autoridades competentes realizan sus respectivos operativos de carretera, en donde por medio de un escáner químico revelan la adulteración.

Es a partir de allí que los agentes se llevan el carro inmovilizado y el comprador del carro no solamente pierde la inversión que hizo, sino que puede enfrentar una investigación penal hasta probar buena fe.

¿Cómo se gemelea un carro?

El modus operandi de varios delincuentes para clonar un carro es por medio de los siguientes procesos:

Robo de un vehículo legal de determinada marca y modelo.

Se realiza la identificación de otro vehículo que posee rasgos similares (marca, modelo, año de fabricación y valor) y que se moviliza de manera legal.

Se comienza el proceso de adulteración de placas; regraban el número del motor y/o el VIN del carro robado para que coincida con el legal.

Falsifican los documentos del carro legal (matrícula, SOAT, tecnomecánica).

Realizan el proceso para vender el carro de manera “legal”

Recomendaciones por parte de las autoridades para evitar ser víctima de un carro gemeleado

La Alcaldía de Medellín ha emitido una serie de recomendaciones para prevenir un caso como estos y evitar posibles consecuencias si un ciudadano adquiere un vehículo clonado.

Una de ellas es desconfiar de los precios muy bajos, ya que si terminan ofreciendo un precio infinitamente menor al que se encuentra en el mercado, es una señal de alerta que puede ser un carro robado.

Otro es verificar la identidad del vendedor, donde es aconsejable asegurar que el individuo que está negociando el vehículo es el mismo que se presenta en la tarjeta de propiedad

También evitar el uso de plataformas digitales que no son confiables, ya que la mayoría de estas son vendidas por redes sociales.

En cuanto a la procedencia del vehículo, lo recomendable es llevarlo a la SIJÍN para que un técnico en identificación de automotores pueda certificar su originalidad.

Si se sigue teniendo alguna desconfianza con el carro, se aconseja consultar con los peritos en la sala técnica de identificación de automotores para poder asegurar la autenticidad del vehículo.