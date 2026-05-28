Los techos panorámicos en un carro: qué tan seguros son para un conductor en accidentes viales

Anteriormente, los carros que traían instalado un techo panorámico eran sinónimo de alta gama. En la actualidad, cualquier vehículo, ya sea urbano, familiar o SUV, puede portar este elemento que trae un estilo más atractivo a primera vista.

Seguridad vial en horas nocturnas: estos son los consejos que ayudan a prevenir accidentes en carretera durante la noche

No obstante, varias personas presentan una especie de inquietud sobre si este tiene los requisitos necesarios para cuidar tanto al conductor como a posibles pasajeros en caso de accidentes en donde se volque el carro.

En primera instancia, es posible imaginar que tener un techo panorámico puede ser una desventaja en vez de un beneficio. Pero lo que sí es cierto es que este sistema trae los componentes mínimos para ofrecer la mayor seguridad al usuario si se presenta algún inconveniente.

¿Qué tan resistentes son los techos panorámicos en caso de un accidente?

De acuerdo con Consumer Reports, existen varias razones por las que obtener un techo panorámico no genera mayor preocupación si ocurren casos de accidentes o volcaduras.

Según la entidad estadounidense, varias organizaciones gubernamentales, como el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), dentro de sus periodos de prueba de seguridad, concluyen que portar este elemento es igual de seguro que un techo de acero.

Incluso, poseer un techo panorámico de cristal termina siendo insignificante cuando se revisa la resistencia general de un techo, ya que la estructura que tiene un vehículo se basa en un fuerte marco de acero que está envuelto en paneles de metal delgado. Son estos metales los que ayudan a tener mayor seguridad al carro.

El acero de alta resistencia es utilizado en los pilares que sostienen el techo del carro; estos son denominados por su ubicación como A, B, C y D, donde determinan cuáles son las zonas que requieren la concentración de mayor energía en caso de un choque o un volcamiento.

Los vidrios laminados en techos panorámicos ayudan a mantener la integridad del cristal en caso de impactos. Foto: Getty Images

En breves palabras, un techo panorámico no significa que haya una pérdida de seguridad estructural durante un accidente, ya que es la estructura del carro la que la sostiene durante estos hechos.

Cabe mencionar que los mejores techos panorámicos poseen un vidrio laminado que se mantendrá unido en caso de que se rompa por un choque, por lo que este es el ideal para tener en un coche.

La mayor preocupación por parte de expertos durante el volcamiento de un carro

Según Consumer Reports, la mayor inquietud que presentan los expertos durante el volcamiento de un vehículo es la expulsión del pasajero. Es ante ello que siempre se recomienda portar los cinturones de seguridad para prevenir estos casos.

De acuerdo con los datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), durante el año 2024 se registraron un total de 22,713 fatalidades entre pasajeros de vehículos. Cerca del 50% de ellos no tenía puesto el cinturón de seguridad abrochado.

Es ante ello que siempre se aconseja tanto a los usuarios como a los pasajeros portar este elemento, ya que reduce las probabilidades de muerte o lesiones si se presenta un accidente vial.