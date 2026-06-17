TransMilenio modo Mundial 2026: estos serán los horarios para los partidos de Colombia

Los partidos de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo movilizarán a miles de aficionados frente a las pantallas, sino también a una parte importante del sistema de transporte de Bogotá. Ante la expectativa que genera el debut y los dos siguientes encuentros del equipo nacional, el Distrito adoptó medidas especiales para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos.

¿Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán en Bogotá? Este es el mapa de lugares respaldados por la Alcaldía

La administración distrital habilitó dos grandes zonas de concentración para que los bogotanos puedan seguir los partidos de la Tricolor en pantallas gigantes. Estos espacios fueron acondicionados para recibir a miles de asistentes durante el torneo y contarán con actividades complementarias para los aficionados.

El primero de ellos, el Parque Fontanar del Río, en la localidad de Suba, mientras que el segundo está ubicado en el Parque El Tunal, en la localidad de Tunjuelito. Allí se instalaron las Fan Zones gratuitas donde los aficionados podrán reunirse para ver los partidos del combinado nacional.

Hinchas de la Selección Colombia, en los alrededores del Estadio el Campín Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Adicionalmente, el Distrito tendrá en cuenta las siguientes zonas donde los capitalinos se concentrarán para ver los compromisos frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo, partidos que irán hasta las 11:00 p. m.:

Zonas de rumba : Galerías, Séptima, Calle 85, Calle 93, Primera de Mayo y Modelia.

: Galerías, Séptima, Calle 85, Calle 93, Primera de Mayo y Modelia. Distritos Creativos: San Felipe, Teusaquillo, Diverso La Playa, Chapinero, La 85, Centro Internacional y Candelaria-Santa Fe.

Según la información de la Alcaldía y TransMilenio, las rutas troncales y zonales del sistema de transporte operarán hasta las 11:45 p. m., con el objetivo de facilitar tanto la llegada como la salida de las personas que asistan a estos espacios.

Las Fan Zones fueron habilitadas con capacidad para miles de espectadores. El Parque El Tunal podrá recibir alrededor de 15.000 personas, mientras que el Parque Fontanar del Río tendrá espacio para aproximadamente 5.000 asistentes. El ingreso es gratuito mediante boletas distribuidas por la administración distrital en distintos puntos de atención de la ciudad.

Fan Zone de la Selección Colombia. En dos parques podrán disfrutarlos durante el Mundial 2026 Foto: Suministrada a SEMANA por la FCF

Con esta medida, la Alcaldía busca garantizar alternativas de movilidad para los asistentes a los espacios oficiales del Mundial en Bogotá. La extensión del servicio estará concentrada en las zonas de Suba, Tunjuelito, Chapinero, Usaquén, Teusaquillo y Kennedy, donde se encuentran los puntos más concurridos para ver la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026.

Este miércoles, Colombia debutará frente a Uzbekistán, en un partido muy esperado, ya que se cumplen ocho años de la última participación de la Tricolor en el Mundial.