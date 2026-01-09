NACIÓN

¿Tormenta negra durante puente de Reyes? Ideam aclara las versiones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales emitió un comunicado por cuenta de la información que circula.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 3:47 p. m.
Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026
Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) le salió al paso a las versiones que apuntan a que en Colombia se registrara una “tormenta negra” durante este festivo, denominado de Reyes.

El Ideam “no ha emitido ningún comunicado, boletín, alerta ni información oficial, a través de sus canales institucionales, sobre la supuesta ocurrencia de una denominada “tormenta negra” en el país durante el fin de semana comprendido entre el 9 y el 12 de enero de 2026″.

“El Ideam rechaza de manera categórica la difusión de contenidos a nombre del instituto, no verificados que puedan generar alarma, confusión o desinformación en la población”, agregó el organismo.

Este es el comunicado íntegro:

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), como autoridad nacional en materia meteorológica y ambiental en Colombia, informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general que no ha emitido ningún comunicado, boletín, alerta ni información oficial, a través de sus canales institucionales, sobre la supuesta ocurrencia de una denominada “tormenta negra” en el país durante el fin de semana comprendido entre el 9 y el 12 de enero de 2026.

La información que actualmente circula en algunos espacios digitales, medios de comunicación y redes sociales es falsa y carece de todo sustento técnico y científico. El Ideam rechaza de manera categórica la difusión de contenidos a nombre del instituto, no verificados que puedan generar alarma, confusión o desinformación en la población.

El Instituto reitera su compromiso de brindar información oportuna, confiable y oficial sobre las condiciones meteorológicas, climáticas y ambientales del país, la cual se divulga exclusivamente a través de sus canales de comunicación oficiales y autorizados. En este sentido, se hace un llamado a la ciudadanía para no difundir información falsa y a verificar siempre las fuentes antes de compartir este tipo de contenidos.

Por lo anterior, y con el fin de evitar la desinformación, el Ideam invita cordialmente a consultar y corroborar toda la información relacionada con el estado del tiempo, alertas y fenómenos naturales únicamente a través de los medios oficiales del Instituto.

Pronóstico oficial para este 9 de enero de 2026

Para este 9 de enero de 2026 se esperan condiciones mayormente nubladas y probables lluvias de mayor magnitud y actividad eléctrica asociada a momentos de lluvia intensa en la región Pacífica, Amazonia y sectores del occidente de la región Andina.

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Bogotá Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Las lluvias de mayor vigor se esperan en Chocó, Valle del Cauca, occidente de Cauca y de Nariño, Antioquia, Amazonas, Vaupés, oriente de Guainía, suroriente de Vichada, Putumayo, sur de Caquetá, Caldas, Quindío, Risaralda, sur de Santander y del Norte de Santander, Tolima y occidente de Cundinamarca. Posibles lluvias de menor magnitud, en el occidente de Boyacá, Norte de Santander, sur de Córdoba, sur de Bolivar y sur de Guaviare.

Sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en gran parte de la Orinoquia y del Caribe, se prevé que persistan las condiciones secas con escasa nubosidad.

Pronóstico en Bogotá

En la madrugada se observó cielo mayormente nublado con lluvias al sur de la ciudad. La temperatura mínima alcanzada de 11 °C. Durante la mañana, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco al norte de la ciudad y lloviznas en localidades del sur de la capital.

En la tarde se prevé cielo entre mayor a parcialmente nublado con lluvias sectorizadas en el norte de la ciudad, en localidades como Suba, Usaquén y Barrios Unidos. La temperatura máxima estimada es de 20 °C.

En la noche se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias dispersas en el norte de la ciudad.

Pronóstico en otras ciudades

Barranquilla: Se espera cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 32 °C).

Cartagena: Para la mayor parte del día, se pronostica nubosidad ligera y predominio de tiempo seco. (T. máx.: 32 °C).

Medellín: Se pronostica cielo entre parcial a mayormente nublado, con probabilidad lloviznas en la mañana y de lluvias moderadas en la noche. (T. máx.: 26 °C).

Tunja: Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco. (T. máx.: 18 °C).

Bucaramanga: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias ocasionales en la mañana y en la noche. (T. máx.: 27 °C).

Cali: Se estiman condiciones de cielo mayormente nublado, probables lloviznas o lluvias ligeras ocasionales durante la jornada. (T. máx.: 29 °C).

Noticias Destacadas