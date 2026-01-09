Ideam dice que habrá “lluvias de mayor magnitud” y “actividad eléctrica” este viernes, 9 de enero: así estará el clima

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante la jornada de este viernes, 9 de enero.
A lo largo del día se espera que haya condiciones mayormente nubladas y probables lluvias de mayor magnitud, que incluso pueden estar acompañadas de actividad eléctrica en la regiones Pacífica, Amazonia y sectores del occidente de la Andina.
Las lluvias de mayor vigor se presentarán en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Putumayo, Caquetá, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Tolima y Cundinamarca.
El Ideam advirtió que se pueden presentar lluvias de menor magnitud en el occidente de Boyacá, Norte de Santander, sur de Córdoba, sur de Bolívar y sur de Guaviare.
En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en gran parte de la Orinoquia y del Caribe se estima que persistirán las condiciones secas con escasa nubosidad a lo largo de la jornada.
En el caso de Bogotá, de acuerdo con el pronóstico, habrá una mañana con cielo parcialmente nublado, pero se tendrán dos panoramas diferentes en los extremos: en el norte predominará el tiempo seco, mientras que habrá lloviznas en las localidades del sur.
Ya en horas de la tarde se prevé un cielo entre mayor a parcialmente nublado con lluvias sectorizadas en el norte de la ciudad, especialmente en las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unido. Además, la temperatura máxima estimada es de 20 °C.
Finalmente, en la noche se tendrá cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, No obstante, no se descarta que se presenten lluvias dispersas en el norte de la capital del país.
El clima en otras ciudades principales
- Barranquilla: Se espera cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 32 °C).
- Cartagena: Para la mayor parte del día, se pronostica nubosidad ligera y predominio de tiempo seco. (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: Se pronostica cielo entre parcial a mayormente nublado, con probabilidad lloviznas en la mañana y de lluvias moderadas en la noche. (T. máx.: 26 °C).
- Tunja: Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco. (T. máx.: 18 °C).
- Bucaramanga: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias ocasionales en la mañana y en la noche. (T. máx.: 27 °C).
- Cali: Se estiman condiciones de cielo mayormente nublado, probables lloviznas o lluvias ligeras ocasionales durante la jornada. (T. máx.: 29 °C).