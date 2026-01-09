Nación

Ideam dice que habrá “lluvias de mayor magnitud” y “actividad eléctrica” este viernes, 9 de enero: así estará el clima

Conozca lo que dijo la entidad sobre cómo será el clima a lo largo del último día de esta semana de enero.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
9 de enero de 2026, 11:37 a. m.
Mujer caminando bajo la lluvia en el centro de Bogotá.
Mujer caminando bajo la lluvia en el centro de Bogotá. Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante la jornada de este viernes, 9 de enero.

A lo largo del día se espera que haya condiciones mayormente nubladas y probables lluvias de mayor magnitud, que incluso pueden estar acompañadas de actividad eléctrica en la regiones Pacífica, Amazonia y sectores del occidente de la Andina.

-
Bogotá, Colombia bajo un cielo gris con niebla y mal tiempo lluvia Foto: Getty Images/iStockphoto

Las lluvias de mayor vigor se presentarán en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Putumayo, Caquetá, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Tolima y Cundinamarca.

El Ideam advirtió que se pueden presentar lluvias de menor magnitud en el occidente de Boyacá, Norte de Santander, sur de Córdoba, sur de Bolívar y sur de Guaviare.

Bogotá

Es oficial: Distrito confirmó el valor de la nueva tarifa de TransMilenio que regirá desde el 14 de enero

Bogotá

Envían a la cárcel a hombre señalado de apuñalar más de 50 veces a su mujer frente a sus hijos: todo ocurrió en una casa de Bogotá

Barranquilla

Policía frustra ataque con granada de una peligrosa banda extorsionista en Barranquilla: un capturado

Barranquilla

Hombre le propina brutal golpiza a la mamá de sus dos hijas y juez toma una dura decisión

Nación

Varios temblores sacudieron a Colombia en la madrugada de este viernes, 9 de enero: la tierra se movió con potencia

Nación

Así reaccionaron en Alemania tras el asesinato del estudiante Elxnat Leif Lino, en medio de un intento de robo en La Guajira

Medellín

Revelan la verdadera cifra que pagaron por la finca La Manuela, predio que construyó Pablo Escobar en Guatapé

Nación

Ideam reveló cómo estará el clima este jueves, 8 de enero: advierte nubosidad y lluvias en varias zonas

Nación

Ideam advierte “condiciones atmosféricas inestables” para este 7 de enero: lluvias, nubosidad y tormentas eléctricas

Bogotá

¿Lloverá este miércoles 7 de enero en Bogotá?; Ideam entrega pronóstico del clima

Temblor en Colombia sacude el país en la noche de este jueves 8 de enero

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en gran parte de la Orinoquia y del Caribe se estima que persistirán las condiciones secas con escasa nubosidad a lo largo de la jornada.

En el caso de Bogotá, de acuerdo con el pronóstico, habrá una mañana con cielo parcialmente nublado, pero se tendrán dos panoramas diferentes en los extremos: en el norte predominará el tiempo seco, mientras que habrá lloviznas en las localidades del sur.

Ideam prevé lluvias para este puente festivo en Colombia
Ideam prevé lluvias para las próximas horas. Foto: Getty Images

Ya en horas de la tarde se prevé un cielo entre mayor a parcialmente nublado con lluvias sectorizadas en el norte de la ciudad, especialmente en las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unido. Además, la temperatura máxima estimada es de 20 °C.

Finalmente, en la noche se tendrá cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, No obstante, no se descarta que se presenten lluvias dispersas en el norte de la capital del país.

Así reaccionaron en Alemania tras el asesinato del estudiante Elxnat Leif Lino, en medio de un intento de robo en La Guajira

El clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: Se espera cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 32 °C).
  • Cartagena: Para la mayor parte del día, se pronostica nubosidad ligera y predominio de tiempo seco. (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se pronostica cielo entre parcial a mayormente nublado, con probabilidad lloviznas en la mañana y de lluvias moderadas en la noche. (T. máx.: 26 °C).
  • Tunja: Se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco. (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias ocasionales en la mañana y en la noche. (T. máx.: 27 °C).
  • Cali: Se estiman condiciones de cielo mayormente nublado, probables lloviznas o lluvias ligeras ocasionales durante la jornada. (T. máx.: 29 °C).

Más de Nación

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Es oficial: Distrito confirmó el valor de la nueva tarifa de TransMilenio que regirá desde el 14 de enero

Este es el momento en el que se formalizó la captura del sujeto señalado de cometer el acto violento.

Envían a la cárcel a hombre señalado de apuñalar más de 50 veces a su mujer frente a sus hijos: todo ocurrió en una casa de Bogotá

Hombre capturado antes de hacer un ataque con una granada en Barranquilla.

Policía frustra ataque con granada de una peligrosa banda extorsionista en Barranquilla: un capturado

Hombre capturado por la Fiscalía.

Hombre le propina brutal golpiza a la mamá de sus dos hijas y juez toma una dura decisión

Temblor Colombia

Varios temblores sacudieron a Colombia en la madrugada de este viernes, 9 de enero: la tierra se movió con potencia

Fuertes lluvias en el Centro Internacional Bogotá mayo 3 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Ideam dice que habrá “lluvias de mayor magnitud” y “actividad eléctrica” este viernes, 9 de enero: así estará el clima

Elxnat Leif Lino , estudiante alemán asesinado en La Guajira.

Así reaccionaron en Alemania tras el asesinato del estudiante Elxnat Leif Lino, en medio de un intento de robo en La Guajira

La SAE subastó la finca La Manuela, construida por Pablo Escobar.

Revelan la verdadera cifra que pagaron por la finca La Manuela, predio que construyó Pablo Escobar en Guatapé

Iván Duque le respondió a Gustavo Petro por los cultivos de coca.

Las mentiras del presidente Petro sobre el aumento de los cultivos de coca en el gobierno Duque

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Petro sin visa: las opciones que tiene el presidente para viajar a Estados Unidos tras la invitación de Donald Trump

Noticias Destacadas