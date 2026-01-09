La Guajira

Así reaccionaron en Alemania tras el asesinato del estudiante Elxnat Leif Lino, en medio de un intento de robo en La Guajira

Las autoridades regionales ofrecieron 70 millones de pesos de recompensa por los responsables.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 10:54 a. m.
Elxnat Leif Lino , estudiante alemán asesinado en La Guajira.
Elxnat Leif Lino , estudiante alemán asesinado en La Guajira. Foto: Redes sociales

En la morgue de Maicao permanece el cadáver del estudiante alemán Elxnat Leif Lino, asesinado en un intento de hurto en La Guajira.

Leif fue baleado por criminales que intentaron robarle su motocicleta, una Suzuki DR 150.

Luego de dispararle, los ladrones intentaron huir con la motocicleta de la víctima, una Suzuki de color azul y blanco, equipada con parrilla trasera y un cajón de carga negro, pero no lograron encenderla y abandonaron el lugar.

El joven había llegado a Colombia a estudiar en un intercambio en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, en Bogotá.

Elxnat Leif Lino, de 26 años, murió en medio de un aparente robo.
Elxnat Leif Lino, de 26 años, murió en medio de un aparente robo. Foto: Tomada de redes sociales

Luego de haber cursado con éxito las asignaturas, el joven decidió ir a hacer turismo por Medellín, la Costa Atlántica y la Guajira, para después regresar a su natal Darmstadt, un pequeño poblado del sur de Alemania.

Allí, su muerte cayó como un baldado de agua fría, pues era reconocido no solo por su disciplina, también por haber fundado una startup llamada ALL-LCA, para optimizar procesos sostenibles en pequeñas y medianas empresas, según indicó el diario El Tiempo.

Precisamente, dos amigos con los que creó esa empresa le advirtieron que viajar a Colombia podría ser peligroso, pero él decidió asumir ese riesgo, quería, entre otras cosas, conocer el desierto.

Se conoce video de estudiante alemán asesinado en un intento de robo en La Guajira: estaba de intercambio en una universidad de Bogotá

En Alemania, el joven también era colaborador de una empresa de bicicletas, llamada Cucuma Bikes. Su representante, Dirk Merz, según El Tiempo, describió al estudiante asesinado en Colombia como “un verdadero visionario en materia de sostenibilidad”.

“Era una persona increíblemente amable y servicial. Todavía no podemos creerlo”, dijo al medio alemán BILD.

“Todos le aconsejaron que no viajara a una zona tan peligrosa”, agregó.

Ese mismo medio conoció que la familia de Leif se enteró de la trágica noticia a través de la Polizeipräsidium Darmstadt (autoridad de Darmstadt).

Leif compartía con su padre, un docente de profesión, y su hermano, la pasión por el Shinson Hapkido, un arte marcial coreano que practicaban juntos en un club deportivo, de ahí que algunas personas piensen que haya intentado evitar el robo y haya enfrentado a los ladrones que le quitaron la vida.

La millonaria recompensa por los asesinos de un turista alemán en La Guajira, en medio de un robo

Tras un consejo de seguridad departamental realizado este miércoles en La Guajira, las autoridades ofrecieron una recompensa de 70 millones de pesos para dar con los responsables del crimen.

