Turista alemán murió baleado en zona rural de La Guajira: todo habría sido por robarlo

Un turista alemán, identificado como Elxnat Leif Lino, fue asesinado a tiros esta mañana del martes 6 de enero, mientras se desplazaba en motocicleta por una vía rural del departamento de La Guajira.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:33 a. m. en el sector conocido como La Sabana, a la altura del kilómetro 58, en jurisdicción del municipio de Manaure.

Según las primeras versiones oficiales, el extranjero —portador de cédula de extranjería expedida en Darmstadt, Alemania— fue interceptado por sujetos armados que, al parecer, intentaron robarle la motocicleta. La víctima habría opuesto resistencia, por lo que recibió disparos que le causaron la muerte en el lugar.

Tras el ataque, los agresores intentaron huir con la motocicleta de la víctima —una Suzuki de color azul y blanco, equipada con parrilla trasera y un cajón de carga negro—, pero no lograron encenderla y abandonaron el lugar. El cuerpo del turista quedó tendido sobre la carretera y fue hallado minutos después por otros transeúntes, quienes alertaron a las autoridades.

La Policía Nacional informó que la víctima recibió dos impactos de bala en la zona pectoral izquierda, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata.

En el sitio se realizaron los actos urgente por parte de unidades de la Policía Nacional y del CTI. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a Medicina Legal para la necropsia correspondiente.

El homicidio quedó en manos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y de la Fiscalía General de la Nación, que adelantan las indagaciones para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el crimen e identificar a los responsables.

De acuerdo con lo que se ha visto en redes sociales, en particular en su cuenta de Instagram (@leifelxnat), el joven había compartido imágenes de la motocicleta en la que se movilizaba y registros de su estadía en Colombia desde octubre de 2025. Las autoridades indicaron que uno de sus compañeros de viaje ayudó a establecer la identidad de la víctima.

El homicidio ocurrió sobre el corredor vial que comunica a municipios como Maicao y Uribia, uno de los tramos que conecta el norte del departamento de La Guajira. Tras el ataque, las autoridades acordonaron la zona para adelantar los procedimientos correspondientes.

En el lugar del homicidio hicieron presencia unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que realizaron la inspección técnica del cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios, los cuales serán utilizados en el curso de la investigación.