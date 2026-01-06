Nación

Turista alemán murió baleado en zona rural de La Guajira: todo habría sido por robarlo

La víctima recibió dos impactos de bala.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

6 de enero de 2026, 9:43 p. m.
Los agresores intentaron huir con la motocicleta de la víctima.
Los agresores intentaron huir con la motocicleta de la víctima. Foto: Henry Forero J/Montaje:SEMANA

Un turista alemán, identificado como Elxnat Leif Lino, fue asesinado a tiros esta mañana del martes 6 de enero, mientras se desplazaba en motocicleta por una vía rural del departamento de La Guajira.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:33 a. m. en el sector conocido como La Sabana, a la altura del kilómetro 58, en jurisdicción del municipio de Manaure.

Según las primeras versiones oficiales, el extranjero —portador de cédula de extranjería expedida en Darmstadt, Alemania— fue interceptado por sujetos armados que, al parecer, intentaron robarle la motocicleta. La víctima habría opuesto resistencia, por lo que recibió disparos que le causaron la muerte en el lugar.

Reportan una misteriosa explosión en la Alta Guajira, frontera con Colombia: hallaron restos de un misil estadounidense

Tras el ataque, los agresores intentaron huir con la motocicleta de la víctima —una Suzuki de color azul y blanco, equipada con parrilla trasera y un cajón de carga negro—, pero no lograron encenderla y abandonaron el lugar. El cuerpo del turista quedó tendido sobre la carretera y fue hallado minutos después por otros transeúntes, quienes alertaron a las autoridades.

Bogotá

Bogotá hoy está inundada: fuertes lluvias provocan encharcamientos en varios sectores

Nación

Imputado por homicidio: entregó su carro a un borracho y dos motociclistas murieron tras grave accidente en Bogotá

Bogotá

El pronunciamiento de la Fiscalía colombiana tras el alta médica de Zulma Guzmán Castro en el Reino Unido: lo que sigue

Barranquilla

Terror en Soledad: dos jóvenes muertos y otro herido en impresionante ataque de sicarios

Nación

Ordenan captura internacional contra ciudadano colombo-noruego que lideraría red de trata de personas en Cali

Nación

Petro convoca manifestación nacional en defensa de la soberanía: fecha y puntos de concentraciones

Nación

Zulma Guzmán es arrestada en Londres tras salir de una unidad psiquiátrica. Se enfrenta a audiencia de extradición

Nación

Tragedia en Antioquia: hallan muerta a una turista mexicana dentro del jacuzzi de un apartamento alquilado, en plena Navidad

Mundo

El polémico comentario de una extranjera al mudarse a Barcelona: ‘Ahora entiendo la frustración de los locales’

Noticias Estados Unidos

Terror en Yellowstone: oso ataca a turista de 29 años y lo deja gravemente herido

La Policía Nacional informó que la víctima recibió dos impactos de bala en la zona pectoral izquierda, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata.

En el sitio se realizaron los actos urgente por parte de unidades de la Policía Nacional y del CTI. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a Medicina Legal para la necropsia correspondiente.

El homicidio quedó en manos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y de la Fiscalía General de la Nación, que adelantan las indagaciones para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el crimen e identificar a los responsables.

El ELN ataca en La Guajira y Arauca: tractomula quemada y vehículo incinerado en medio del paro armado

De acuerdo con lo que se ha visto en redes sociales, en particular en su cuenta de Instagram (@leifelxnat), el joven había compartido imágenes de la motocicleta en la que se movilizaba y registros de su estadía en Colombia desde octubre de 2025. Las autoridades indicaron que uno de sus compañeros de viaje ayudó a establecer la identidad de la víctima.

El homicidio ocurrió sobre el corredor vial que comunica a municipios como Maicao y Uribia, uno de los tramos que conecta el norte del departamento de La Guajira. Tras el ataque, las autoridades acordonaron la zona para adelantar los procedimientos correspondientes.

Habló la madre de niña de tres años encontrada en un costal en la Guajira: “Cuando pregunté por la niña, ya no estaba”

En el lugar del homicidio hicieron presencia unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que realizaron la inspección técnica del cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios, los cuales serán utilizados en el curso de la investigación.

Más de Nación

Fuertes lluvias en la tarde del domingo, 30 de noviembre, en Bogotá.

Bogotá hoy está inundada: fuertes lluvias provocan encharcamientos en varios sectores

Los agresores intentaron huir con la motocicleta de la víctima.

Turista alemán murió baleado en zona rural de La Guajira: todo habría sido por robarlo

No

Imputado por homicidio: entregó su carro a un borracho y dos motociclistas murieron tras grave accidente en Bogotá

Zulma Guzmán Castro

El pronunciamiento de la Fiscalía colombiana tras el alta médica de Zulma Guzmán Castro en el Reino Unido: lo que sigue

Sitio donde se registró el doble asesinato en Soledad, Atlántico.

Terror en Soledad: dos jóvenes muertos y otro herido en impresionante ataque de sicarios

No

Ordenan captura internacional contra ciudadano colombo-noruego que lideraría red de trata de personas en Cali

Gustavo Petro y manifestación en la Plaza de Bolívar.

Petro convoca manifestación nacional en defensa de la soberanía: fecha y puntos de concentraciones

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.

Zulma Guzmán es arrestada en Londres tras salir de una unidad psiquiátrica. Se enfrenta a audiencia de extradición

Accidente de bus en el río Magdalena.

Grave accidente de bus habría dejado un muerto: cayó al río Magdalena con 18 personas a bordo; esto se sabe

Secuestro, arma fuego, martillo

Roban de la Segunda Brigada del Ejército 46 armas que habían sido incautadas: esto se sabe

Noticias Destacadas