La millonaria recompensa por los asesinos de un turista alemán en La Guajira, en medio de un robo

En zona rural de Manaure, en el norte de La Guajira, fue asesinado un turista alemán al que pretendían robarle su motocicleta, según informaron las autoridades judiciales que adelantan las pesquisas del caso, el cual ha conmocionado al Caribe colombiano.

Los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron el pasado martes 6 de enero, cuando personas que transitaban por la población antes mencionada se encontraron con el cuerpo sin vida de Elxnat Leif Lino, oriundo de la ciudad alemana de Darmstadt, y su motocicleta a pocos metros del lugar.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo del turista extranjero presentaba dos heridas de arma de fuego en el pecho, y fue identificado gracias a los documentos que portaba.

La principal hipótesis apunta a que la víctima habría opuesto resistencia al robo, lo que llevó a que los delincuentes le dispararan en dos oportunidades.

Motocicleta que le pretendían robar a un turista alemán en La Guajira y por la que lo asesinaron. Foto: Suministrada a SEMANA.

Por su parte, Mizael Velásquez, secretario de Gobierno de La Guajira, anunció una millonaria recompensa por los responsables de este hecho, que ha conmocionado al Caribe colombiano.

“Repudiamos categóricamente estos hechos lamentables con el ciudadano extranjero en las vías del Departamento. Por lo tanto, ofrecimos hasta 70 millones de pesos para quien brinde información para capturar a estos delincuentes”, dijo el funcionario al terminar un consejo extraordinario de seguridad.

Elxnat Leif Lino, estudiante alemán asesinado en La Guajira. Foto: Redes sociales

Asimismo, dio a conocer que han intensificado los operativos en las vías del departamento con el fin de evitar nuevos hechos que lamentar con casos de inseguridad.

“Hemos dado las siguientes directrices a la Policía Nacional y al Ejército: hacer los acompañamientos con caravanas para todos los visitantes y propios en el Departamento de La Guajira y así ratificar nuestro compromiso con el turismo”, agregó.

Insistió que seguirán trabajando por la seguridad de propios y de turistas con el fin de que la economía mediante el turismo pueda seguir dinamizándose en cada rincón de La Guajira.

“Quiero decirles que en este año 2026, en los seis primeros días, a diferencia del año 2025, son cuatro mil vehículos que han ingresado a nuestro Departamento, mostrando nuestro compromiso con esta línea fundamental de desarrollo que tenemos en nuestro plan de desarrollo cumpliendo la palabra”, finalizó.

Las personas que tengan conocimiento de los responsables de este asesinato, pueden comunicarse a la línea de emergencia de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día. La información, según las autoridades, será manejada con total confidencialidad.