Nación

La millonaria recompensa por los asesinos de un turista alemán en La Guajira, en medio de un robo

Las autoridades han desplegado operativos para garantizar la tranquilidad de propios y turistas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

8 de enero de 2026, 12:36 p. m.
Las autoridades ofrecen hasta 70 millones por los responsables de este caso en La Guajira
Las autoridades ofrecen hasta 70 millones por los responsables de este caso en La Guajira Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

En zona rural de Manaure, en el norte de La Guajira, fue asesinado un turista alemán al que pretendían robarle su motocicleta, según informaron las autoridades judiciales que adelantan las pesquisas del caso, el cual ha conmocionado al Caribe colombiano.

Los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron el pasado martes 6 de enero, cuando personas que transitaban por la población antes mencionada se encontraron con el cuerpo sin vida de Elxnat Leif Lino, oriundo de la ciudad alemana de Darmstadt, y su motocicleta a pocos metros del lugar.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo del turista extranjero presentaba dos heridas de arma de fuego en el pecho, y fue identificado gracias a los documentos que portaba.

La principal hipótesis apunta a que la víctima habría opuesto resistencia al robo, lo que llevó a que los delincuentes le dispararan en dos oportunidades.

Nación

Contraloría evita daños patrimoniales al Estado en caso de helicópteros MI-17: Tesoro Nacional recibió USD 20 millones

Cali

‘Ranking’ internacional ubica a Cali como la ciudad con el mayor índice de criminalidad en Colombia, estas son las preocupantes cifras

Bogotá

Fleteo en el norte de Bogotá: pareja de adultos mayores fueron violentamente robados tras retirar el dinero

Barranquilla

La descarada sonrisa de una mujer capturada con dos armas de fuego tras peligrosa persecución policial en el Atlántico

Bogotá

Irene Vélez se pronuncia sobre licencia para ampliación de la Autopista Norte: “Sabemos que son un patrimonio de los bogotanos”

Cali

Anuncian aumento del pasaje del MIO; estas son las razones del incremento

Medellín

“Nunca vi a Petro convocar marchas en contra de la dictadura de Maduro”: Fico Gutiérrez reacciona a movilizaciones de este miércoles en Medellín

Nación

Se conoce video de estudiante alemán asesinado en un intento de robo en La Guajira: estaba de intercambio en una universidad de Bogotá

Nación

La alta influencia del ELN en la zona donde fue asesinado un turista alemán que se movía en moto por La Guajira

Turismo

A solo 20 minutos de Riohacha: esta es la ruta turística que fortalece el turismo con identidad en La Guajira

Motocicleta que le pretendían robar a un turista alemán en La Guajira y por la que lo asesinaron.
Motocicleta que le pretendían robar a un turista alemán en La Guajira y por la que lo asesinaron. Foto: Suministrada a SEMANA.
La descarada sonrisa de una mujer capturada con dos armas de fuego tras peligrosa persecución policial en el Atlántico

Por su parte, Mizael Velásquez, secretario de Gobierno de La Guajira, anunció una millonaria recompensa por los responsables de este hecho, que ha conmocionado al Caribe colombiano.

“Repudiamos categóricamente estos hechos lamentables con el ciudadano extranjero en las vías del Departamento. Por lo tanto, ofrecimos hasta 70 millones de pesos para quien brinde información para capturar a estos delincuentes”, dijo el funcionario al terminar un consejo extraordinario de seguridad.

Elxnat Leif Lino , estudiante alemán asesinado en La Guajira.
Elxnat Leif Lino, estudiante alemán asesinado en La Guajira. Foto: Redes sociales

Asimismo, dio a conocer que han intensificado los operativos en las vías del departamento con el fin de evitar nuevos hechos que lamentar con casos de inseguridad.

“Hemos dado las siguientes directrices a la Policía Nacional y al Ejército: hacer los acompañamientos con caravanas para todos los visitantes y propios en el Departamento de La Guajira y así ratificar nuestro compromiso con el turismo”, agregó.

‘Ranking’ internacional ubica a Cali como la ciudad con mayor índice de criminalidad en Colombia, estas son las preocupantes cifras

Insistió que seguirán trabajando por la seguridad de propios y de turistas con el fin de que la economía mediante el turismo pueda seguir dinamizándose en cada rincón de La Guajira.

“Quiero decirles que en este año 2026, en los seis primeros días, a diferencia del año 2025, son cuatro mil vehículos que han ingresado a nuestro Departamento, mostrando nuestro compromiso con esta línea fundamental de desarrollo que tenemos en nuestro plan de desarrollo cumpliendo la palabra”, finalizó.

Las personas que tengan conocimiento de los responsables de este asesinato, pueden comunicarse a la línea de emergencia de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día. La información, según las autoridades, será manejada con total confidencialidad.

Más de Nación

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.

La millonaria recompensa por los asesinos de un turista alemán en La Guajira, en medio de un robo

Helicóptero MI-17 y Contraloría General de la República.

Contraloría evita daños patrimoniales al Estado en caso de helicópteros MI-17: Tesoro Nacional recibió USD 20 millones

Homicidios en Cali

‘Ranking’ internacional ubica a Cali como la ciudad con el mayor índice de criminalidad en Colombia, estas son las preocupantes cifras

Los hechos sucedieron el 7 de enero de 2026.

Fleteo en el norte de Bogotá: pareja de adultos mayores fueron violentamente robados tras retirar el dinero

Insólita reacción de mujer que posó y sonrió tras ser capturada en persecución policial en Sabanalarga, Atlántico.

La descarada sonrisa de una mujer capturada con dos armas de fuego tras peligrosa persecución policial en el Atlántico

Irene Vélez asumió como encargada tras la renuncia de Lena Estrada.

Irene Vélez se pronuncia sobre licencia para ampliación de la Autopista Norte: “Sabemos que son un patrimonio de los bogotanos”

El usuario ya no depende de puntos físicos: ahora puede recargar desde su celular o con un solo movimiento en una máquina inteligente.

Anuncian aumento del pasaje del MIO; estas son las razones del incremento

Federico Gutierrez Gustavo Petro

“Nunca vi a Petro convocar marchas en contra de la dictadura de Maduro”: Fico Gutiérrez reacciona a movilizaciones de este miércoles en Medellín

Diosdado Cabello, documentos de inteligencia y guerrilleros del ELN.

La frontera invisible: así es como el ELN y el narcotráfico se mueven por el Zulia, Venezuela, apoyados por el régimen chavista

Elxnat Leif Lino , estudiante alemán asesinado en La Guajira.

Se conoce video de estudiante alemán asesinado en un intento de robo en La Guajira: estaba de intercambio en una universidad de Bogotá

Noticias Destacadas