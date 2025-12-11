Habló la madre de niña de tres años encontrada en un costal en la Guajira: “Cuando pregunté por la niña, ya no estaba”

Tras el hallazgo que tiene consternado al país, la madre de Shelsy Michel Navarro Ojeda, la niña de tres años encontrada sin vida dentro de un costal en el corregimiento de Mingueo, Dibulla, en La Guajira, rompió el silencio y relató los momentos previos a la desaparición de su hija.

Liliana Ojeda Domínguez, madre de la menor, contó que la última vez que vio a Shelsy fue mientras jugaba cerca de su casa, y que en cuestión de horas ya no estaba: “Estábamos jugando y, de repente, ella salió mientras el papá y yo estábamos allí. Cuando pregunté por la niña, ya no estaba. Empezamos a buscarla, pero no aparecía. Ahí comenzó todo”, dijo a Blu Radio.

La mujer también dijo que su hija estaba a punto de vivir una importante fecha: “Mañana se me graduaba de preescolar; estaba en la guardería”, añadió, evidenciando la magnitud del dolor que atraviesa la familia.

Tras la desaparición, familiares y vecinos activaron la ruta de búsqueda. Entre la 1 y las 3 de la tarde del miércoles 10 de diciembre, se notificó a la Policía Nacional, se emitió un cartel de búsqueda y los habitantes realizaron un rastreo masivo por las calles y zonas aledañas del sector.

Hacia las 10:00 p.m., miembros de la comunidad encontraron un costal con el cuerpo de la menor dentro de una vivienda cercana a su hogar, aproximadamente a cinco casas de distancia. La escena generó consternación entre los vecinos y familiares, quienes no podían creer lo ocurrido.

Según información oficial, la Policía identificó como principal sospechoso a un menor de 17 años, aunque los detalles sobre su vinculación dependen de la investigación en curso. El comandante de la Policía de La Guajira señaló que todos los elementos son materia de investigación y que la Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios.

El hallazgo provocó reacciones inmediatas en la comunidad. Vecinos del corregimiento bloquearon la Troncal del Caribe, la vía que comunica Riohacha con Santa Marta, para expresar su indignación y exigir justicia. Las autoridades informaron que, a pesar de las protestas, se permite el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.

La Gobernación de La Guajira anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen. El gobierno departamental enfatizó que se mantiene la articulación con Fiscalía, Policía y demás autoridades para garantizar la investigación y acompañar a la familia de la menor.

Durante el operativo de búsqueda y posterior investigación, algunos vecinos difundieron fotografías de un hombre señalado como presunto implicado. Sin embargo, las autoridades confirmaron que estas imágenes son consideradas elementos materiales de prueba y que su veracidad aún se está verificando. No se han confirmado detenciones formales hasta el momento.