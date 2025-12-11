Niña de tres años que estaba desaparecida fue hallada asesinada y sus restos en un costal

Una fuerte conmoción se vive en Mingueo, corregimiento de Dibulla, luego de que en la noche del miércoles fuera encontrado el cuerpo de una niña de tres años que había desaparecido horas antes en el mismo sector. La menor, identificada como Shelsy Michel Navarro Ojeda, había sido vista por última vez en su vivienda durante la mañana del 10 de diciembre.

La familia, al notar su ausencia y sin obtener rastro alguno con el paso de las horas, alertó a las autoridades y pidió apoyo de los vecinos para organizar la búsqueda. El operativo terminó en un punto cercano a la Troncal del Caribe, a escasos metros del barrio El Vivero, donde fue hallado un saco que contenía el cuerpo de la menor. El lugar está a apenas cinco casas de su residencia.

Habitantes del corregimiento se congregaron rápidamente alrededor de la zona mientras unidades de la Policía Judicial adelantaban la inspección técnica al cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para establecer las causas de la muerte.

En redes sociales comenzó a circular la imagen de un hombre señalado por la comunidad como presunto implicado en el hecho. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles oficiales ni han confirmado la veracidad de esa información. Las investigaciones continúan.

El hallazgo provocó una reacción inmediata de los habitantes del corregimiento. Desde primeras horas de la mañana, decenas de personas salieron a la Troncal del Caribe —la vía que comunica a Riohacha con Santa Marta— para exigir justicia. La protesta derivó en el cierre total de la carretera, generando una larga fila de vehículos y un creciente malestar entre los transportadores.

Con carteles que decían “Los niños no se tocan” y “Todos somos Shelsy”, la comunidad expresó su rechazo al crimen y pidió una respuesta contundente por parte de las autoridades. “Queremos que encuentren al responsable, esto no puede quedar así”, repetían varios manifestantes indignados.

La fotografía del hombre señalado del homicidio, al parecer, indicaría que es de nacionalidad extranjera, según versiones locales, pero las autoridades investigan. Según se supo, supuestamente, habitaba en la vivienda donde se encontró el saco que contenía el cuerpo de la niña.

El corregimiento permanece en tensión mientras avanza la investigación por este crimen que ha estremecido a la comunidad.