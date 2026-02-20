Bogotá

Menor de cuatro años murió tras caer desde un sexto piso en conjunto residencial del sur de Bogotá: autoridades investigan las causas

Al parecer, los dos menores que estaban dentro de la vivienda se encontraban solos en el momento del accidente.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 5:16 p. m.
Investigan muerte de niña que cayó desde un décimo piso en conjunto residencial de Engativá. IMAGEN DE REFERENCIA.
Foto: Montaje El País: 123RF

La muerte de un niño de cuatro años tras caer desde un sexto piso, en el sur de Bogotá, tiene conmocionada a la ciudad. Las autoridades buscan establecer si el menor estaba bajo la supervisión de un adulto cuando ocurrió el hecho.

El accidente se registró en un conjunto residencial de la localidad de Bosa, donde el niño habría caído desde una ventana del apartamento en el que vivía. Las primeras versiones indican que la ventana no contaba con elementos de protección, lo que facilitó la caída del menor al vacío.

Vecinos del sector relataron a CityTv que escucharon gritos y salieron a auxiliar al niño, quien fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital de Kennedy, debido a la aparente demora en la llegada de una ambulancia. Pese a los esfuerzos médicos, el menor murió por la gravedad de las lesiones.

Información preliminar señala que en el momento del hecho el niño estaba dentro del apartamento con otro menor de edad, de dos años, lo que hace parte de las verificaciones que realizan las autoridades para determinar si existió algún tipo de negligencia.

El caso es atendido por la Policía Metropolitana de Bogotá y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidades que buscan establecer las condiciones en las que se encontraba el menor y definir eventuales responsabilidades.

Así estaba la escena del crimen después de que la Policía atendiera el caso.
Foto: Noticias Caracol

Las autoridades insisten en que la supervisión permanente de los niños es clave para evitar tragedias que hoy dejan una familia de luto y una investigación en curso.

Entretanto, peritos recogen testimonios y revisan las condiciones del inmueble para reconstruir la secuencia de lo ocurrido. La prioridad, según fuentes oficiales, es establecer si el hecho corresponde a un accidente doméstico o si hubo fallas en el cuidado que debían garantizar su protección integral y la seguridad de los menores que estaban en el apartamento.

