La muerte de un niño de cuatro años tras caer desde un sexto piso, en el sur de Bogotá, tiene conmocionada a la ciudad. Las autoridades buscan establecer si el menor estaba bajo la supervisión de un adulto cuando ocurrió el hecho.

El accidente se registró en un conjunto residencial de la localidad de Bosa, donde el niño habría caído desde una ventana del apartamento en el que vivía. Las primeras versiones indican que la ventana no contaba con elementos de protección, lo que facilitó la caída del menor al vacío.

Vecinos del sector relataron a CityTv que escucharon gritos y salieron a auxiliar al niño, quien fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital de Kennedy, debido a la aparente demora en la llegada de una ambulancia. Pese a los esfuerzos médicos, el menor murió por la gravedad de las lesiones.

Los testigos del accidente aseguran que nunca llegó la ambulancia a recoger al menor. Foto: Getty Images

Información preliminar señala que en el momento del hecho el niño estaba dentro del apartamento con otro menor de edad, de dos años, lo que hace parte de las verificaciones que realizan las autoridades para determinar si existió algún tipo de negligencia.

El caso es atendido por la Policía Metropolitana de Bogotá y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidades que buscan establecer las condiciones en las que se encontraba el menor y definir eventuales responsabilidades.

Así estaba la escena del crimen después de que la Policía atendiera el caso. Foto: Noticias Caracol

Las autoridades insisten en que la supervisión permanente de los niños es clave para evitar tragedias que hoy dejan una familia de luto y una investigación en curso.

Entretanto, peritos recogen testimonios y revisan las condiciones del inmueble para reconstruir la secuencia de lo ocurrido. La prioridad, según fuentes oficiales, es establecer si el hecho corresponde a un accidente doméstico o si hubo fallas en el cuidado que debían garantizar su protección integral y la seguridad de los menores que estaban en el apartamento.