Identifican a las mujeres que murieron en grave accidente en Bogotá; esto es lo que se conoce del conductor que provocó la tragedia

Los accidentes de tránsito siguen cobrando la vida de muchas personas en la ciudad de Bogotá. Eso fue lo que pasó el pasado miércoles, 11 de febrero, cuando dos mujeres murieron en medio de un siniestro.

El hecho se presentó en la Autopista Norte con calle 244, sentido sur-norte, en la vía que conduce del municipio de Chía a la capital. Al parecer, un carro intentó adelantar un bus, pero terminó chocando e impactó contra el vehículo en el que viajaban las dos víctimas fatales.

Así terminaron los dos carros involucrados en el hecho. Foto: Noticias Caracol

En las últimas horas, Noticias Caracol reveló la identidad de estas dos personas fallecidas, se trata de Edna Rodríguez, de 35 años, y Rosario Rodríguez, de 72 años, quien sería tía de la primera mujer.

De acuerdo con el medio mencionado, Edna trabajaba en el área de urgencias del Hospital Nuestra Señora del Carmen, ubicado en Tabio, en el departamento de Cundinamarca.

Tragedia durante la noche en Bogotá: grave accidente deja dos mujeres muertas

Las dos mujeres vivían juntas en una casa con la mamá de la joven. Al parecer, ese día regresaban al inmueble después de haber estado en una fiesta, según lo que se ha conocido hasta el momento.

Una de las víctimas murió en el sitio del accidente, mientras que la otra fue trasladada hasta un centro médico, pero en horas de la madrugada perdió la vida producto de las graves heridas tras el choque.

Por otra parte, hasta el momento no se sabe la identidad del joven que manejaba el carro y que, supuestamente, provocó el siniestro. No obstante, según el medio mencionado, sería un universitario de 20 años.

Tras el accidente, el conductor fue atendido en el sitio y posteriormente llevado hasta un centro médico en Toberín, donde se confirmó que no se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Camión chocó contra varios vehículos en el Alto de la Línea : video muestra cómo un carro se salvó por centímetros; ya hay hipótesis

La Policía precisó que el joven fue dejado en libertad, aunque se encuentra vinculado a la investigación que se adelanta para esclarecer el hecho.

Al parecer, esta persona iba manejando un carro de alta gama con exceso de velocidad. Por lo mismo, adelantó un bus intermunicipal y no se percató de que adelante había un camión que iba a ingresar a una bomba de gasolina.

Fue en ese momento que impactó contra el vehículo de cargar, después contra el bus y, por último, con el carro en el que iban las dos mujeres. Los autos fueron los que llevaron la peor situación, varias de sus partes quedaron destruidas.

Por el momento, las investigaciones se encuentran avanzando para esclarecer qué fue lo que ocurrió en este caso.