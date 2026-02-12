Tragedia durante la noche en Bogotá: grave accidente deja dos mujeres muertas

Una nueva tragedia relacionada con un grave accidente de tránsito se presentó en Bogotá a altas horas de la noche de este miércoles, 11 de febrero. Lamentablemente, el hecho dejó a dos mujeres muertas.

Todo se presentó en la Autopista Norte con calle 244, sentido sur-norte, en la vía que conduce del municipio de Chía a la capital.

Esta fue la escena que quedó en el trágico hecho. Foto: Noticias Caracol

En el siniestro resultaron involucrados un bus intermunicipal, un camión y dos carros, estos últimos fueron los que se llevaron la peor parte.

De acuerdo con el ‘Ojo de la Noche’ de Noticias Caracol, un menor de edad conducía un vehículo de alta gama y, en este punto de la ciudad, intentó adelantar a un bus de la empresa Copetran, que se dirigía hacia la ciudad de Bogotá.

Para completar la maniobra, el conductor aumentó la velocidad y, al parecer, no se dio cuenta de que un poco más adelante había un camión que iba a ingresar a una bomba de gasolina, por lo que terminó chocando con este.

El impacto ocasionó, al mismo tiempo, que golpeara contra otro automóvil en el que se movilizaban dos mujeres. Uno de los carros quedó sobre el costado de la vía, mientras que el otro se salió por completo del corredor y terminó sobre el pasto.

La colisión fue tan fuerte que la mujer que manejaba el automotor falleció en el lugar de los hechos, mientras que su acompañante fue resctada y trasladada hasta la Clínica de La Sabana, donde se confirmó su muerte durante la madrugada de este jueves.

Las víctimas fatales fueron identificadas por el mencionado medio como Edna Rodríguez, de 35 años, y Rosario Rodríguez, de 72 años.

Por su parte, el joven que manejaba el otro automóvil terminó en una zanja del separador central, por lo que tuvo que recibir atención médica.

En algunas imágenes que se han conocido se ve la magnitud de la tragedia: la parte delantera de uno de los carros quedó totalmente destruida, mientras que la zona izquierda del otro automóvil también fue afectada de gran manera.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el accidente y verificar las responsabilidades que puedan tener los involucrados.