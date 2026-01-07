Se conoce video de estudiante alemán asesinado en un intento de robo en La Guajira: estaba de intercambio en una universidad de Bogotá

Se conocen más detalles sobre la trágica muerte de Elxnat Leif Lino, un estudiante alemán que estaba de intercambio en Colombia y fue asesinado cuando hacía turismo en su moto por el departamento de La Guajira.

Leif fue asesinado a tiros el martes 6 de enero, cuando se movilizaba en motocicleta por una vía rural de ese departamento.

El hecho ocurrió hacia las 8:33 a. m., en el sector conocido como La Sabana, a la altura del kilómetro 58, en jurisdicción del municipio de Manaure.

Versiones recogidas por las autoridades indican que Leif, que portaba cédula de extranjería expedida en Darmstadt, Alemania, fue interceptado por hombres armados que intentaron robarle la motocicleta.

Elxnat Leif Lino, de 26 años, murió en medio de un aparente robo. Foto: Tomada de redes sociales

El estudiante se habría resistido, por lo que recibió disparos que le causaron la muerte en el lugar.

Luego de dispararle, los ladrones intentaron huir con la motocicleta de la víctima, una Suzuki de color azul y blanco, equipada con parrilla trasera y un cajón de carga negro, pero no lograron encenderla y abandonaron el lugar.

El cuerpo del turista quedó tendido sobre la carretera y fue hallado minutos después por otros transeúntes, quienes alertaron a las autoridades.

Se conoció un video grabado por la Escuela de Ingenieros Julio Garavito, de Bogotá, en el que el estudiante se presentaba y daba su opinión sobre su paso por el centro de estudios.

“Hola, soy Lief, soy de Alemania y, bueno, de la Escuela Colombiana me ha gustado mucho que los profesores están muy abiertos, también van a conocer extranjeros y apoyar con cualquier duda que tenía (…), hay bastante lluvia; de Colombia me ha encantado viajar por el país, con la moto, conocer diferentes lugares y manejar las calles, por las montañas”, dijo el estudiante.

Ese centro de estudios también emitió un comunicado, citado por El Tiempo, en el que lamenta lo sucedido.

“La temprana partida de Leif conmueve a nuestra comunidad universitaria, de la que fue parte durante un corto tiempo, pero suficiente para dejarnos un lindo recuerdo”, dijeron.

Además, destacó su “calidad humana, al compromiso con su formación y su interés de intercambiar la cultura de su país y conocer la cultura colombiana”.

“Les extendemos nuestra sincera expresión de solidaridad y nos unimos a las manifestaciones de pesar por su inaudita partida”, expresaron desde esa universidad a la familia del estudiante de ingeniería ambiental.

Tras un consejo de seguridad departamental realizado este miércoles en La Guajira, las autoridades ofrecieron una recompensa de 70 millones de pesos para dar con los responsables del crimen.