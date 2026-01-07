Nación

La alta influencia del ELN en la zona donde fue asesinado un turista alemán que se movía en moto por La Guajira

La víctima recibió varios disparos después de que, al parecer, se opuso al robo de su moto.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 8:40 p. m.
Elxant Leif Lino fue asesinado con arma de fuego durante la mañana de este martes 6 de enero.
Elxant Leif Lino fue asesinado con arma de fuego durante la mañana de este martes 6 de enero. Foto: No

SEMANA conoció que la guerrilla del ELN tiene una alta influencia en la zona donde fue asesinado Elxant Leif Lino, un joven alemán que se desplazaba en motocicleta por zona rural del departamento de La Guajira.

El joven, que se identificaba con cédula de extranjería expedida en Darmstadt, Alemanía, fue atacado por varios hombres armados cuando se movilizaba por el sector de Cuatro Vías; al parecer, los hechos ocurrieron cuando habría puesto resistencia al robo de su moto.

Turista alemán murió baleado en zona rural de La Guajira: todo habría sido por robarlo

Lo particular del hecho es que en ese mismo sector la guerrilla del ELN protagonizó el pasado lunes 15 de diciembre, hace menos de un mes, un atentado terrorista contra la subestación de Policía de Cuatro Vías, en el municipio de Maicao. El hecho, que ocurrió a pocos metros de la Troncal del Caribe, dejó daños materiales.

Ese ataque se dio después de que ese grupo armado ilegal anunció un paro armado de 72 horas, que se extendería hasta el 17 de diciembre con el argumento de hacer una “protesta contra el plan neocolonial de Trump”. Llamó la atención que esos anuncios se hicieran pocos días antes de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro.

Nación

🔴 EN VIVO | Concentraciones de este 7 de enero en Bogotá: Con carpas puestas en la Plaza de Bolívar, ciudadanos aguardan por el presidente Petro

Confidenciales

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Nación

Ministerio de la Igualdad se raja en la ejecución de su millonario presupuesto, así lo advierte la Contraloría

Nación

Pasto se convirtió en un museo a cielo abierto durante el Carnaval de Negros y Blancos: esto fue lo que sucedió

Barranquilla

Comisión de Inspección General del Ejército llegará a Barranquilla para investigar el robo de 48 armas de fuego: un mayor estaría involucrado

Nación

Esta es la estructura de las disidencias de las Farc que habría asesinado a dos policías en Caquetá

Nación

Los multimillonarios bienes de mujer extraditada el año pasado a los que la Fiscalía le impuso medidas cautelares

Turismo

A solo 20 minutos de Riohacha: esta es la ruta turística que fortalece el turismo con identidad en La Guajira

Cartagena

Intento de robo a carro de valores en vía Riohacha-Santa Marta deja una persona muerta

Empresas

Industria tabacalera advierte de impuesto que podría alimentar el contrabando

ELN
La presencia del ELN en La Guajira. Foto: Colprensa

Para esos días se registraron enfrentamientos entre esa estructura ilegal y el Ejército entre Maicao y Uribia, justo en la vía que comunica al sector de Cuatro Vías, donde fue asesinado Lino. Asimismo, fue destruido un cilindro abandonado en la vía y se registró la quema de un tractocamión.

Fuentes en la región le explicaron a esta revista que el Ejército de Liberación Nacional tendría una célula operando en el sector de Cuatro Vías para coordinar el paso de drogas en la frontera y ejercer una aparente influencia territorial en suelo venezolano.

Hay que recordar que el pasado 18 de diciembre las autoridades venezolanas informaron que Estados Unidos habría realizado un ataque en la alta Guajira, zona del estado de Zulia, en medio de las operaciones que se han venido adelantando en el Caribe y el Pacífico contra el narcotráfico.

La organización InSight Crime ha revelado recientemente que el ELN tiene al negocio criminal del narcotráfico como una de sus principales fuentes de financiación y su presencia binacional en La Guajira (Colombia) y Zulia (Venezuela) le ha permitido sostener esas actividades ilegales.

La Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de 70 millones de pesos por los responsables del joven extranjero, de solo 26 años, que fue hallado muerto sobre una vía de la zona rural.

Más de Nación

No

La alta influencia del ELN en la zona donde fue asesinado un turista alemán que se movía en moto por La Guajira

Las autoridades mantendrán seguimiento a las marchas convocadas por Gustavo Petro.

🔴 EN VIVO | Concentraciones de este 7 de enero en Bogotá: Con carpas puestas en la Plaza de Bolívar, ciudadanos aguardan por el presidente Petro

Entrega de motocarros eléctricos en Barranquilla.

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Los jóvenes recurrieron al arte para denunciar el incumplimiento de las entidades encargadas de sacar adelante este programa social.

Ministerio de la Igualdad se raja en la ejecución de su millonario presupuesto, así lo advierte la Contraloría

Carnaval de Negros y Blancos en Pasto: estas son las mejores imágenes de la fiesta que se tomó las calles de la ciudad.

Pasto se convirtió en un museo a cielo abierto durante el Carnaval de Negros y Blancos: esto fue lo que sucedió

Militares

Comisión de Inspección General del Ejército llegará a Barranquilla para investigar el robo de 48 armas de fuego: un mayor estaría involucrado

Policías asesinados durante ataque en Caquetá por parte de las disidencias de las Farc.

Esta es la estructura de las disidencias de las Farc que habría asesinado a dos policías en Caquetá

Esta es una de las lujosas propiedades incautadas a Valentina Forero Álvarez, por participar en lavado de activos, producto del narcotráfico.

Los multimillonarios bienes de mujer extraditada el año pasado a los que la Fiscalía le impuso medidas cautelares

Lluvia

Ideam advierte “condiciones atmosféricas inestables” para este 7 de enero: lluvias, nubosidad y tormentas eléctricas

Unidad militar de donde se perdieron las armas de fuego.

Son 48 las armas robadas de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla: bandas criminales habrían organizado el hurto

Noticias Destacadas