La alta influencia del ELN en la zona donde fue asesinado un turista alemán que se movía en moto por La Guajira

SEMANA conoció que la guerrilla del ELN tiene una alta influencia en la zona donde fue asesinado Elxant Leif Lino, un joven alemán que se desplazaba en motocicleta por zona rural del departamento de La Guajira.

El joven, que se identificaba con cédula de extranjería expedida en Darmstadt, Alemanía, fue atacado por varios hombres armados cuando se movilizaba por el sector de Cuatro Vías; al parecer, los hechos ocurrieron cuando habría puesto resistencia al robo de su moto.

Turista alemán murió baleado en zona rural de La Guajira: todo habría sido por robarlo

Lo particular del hecho es que en ese mismo sector la guerrilla del ELN protagonizó el pasado lunes 15 de diciembre, hace menos de un mes, un atentado terrorista contra la subestación de Policía de Cuatro Vías, en el municipio de Maicao. El hecho, que ocurrió a pocos metros de la Troncal del Caribe, dejó daños materiales.

Ese ataque se dio después de que ese grupo armado ilegal anunció un paro armado de 72 horas, que se extendería hasta el 17 de diciembre con el argumento de hacer una “protesta contra el plan neocolonial de Trump”. Llamó la atención que esos anuncios se hicieran pocos días antes de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro.

La presencia del ELN en La Guajira. Foto: Colprensa

Para esos días se registraron enfrentamientos entre esa estructura ilegal y el Ejército entre Maicao y Uribia, justo en la vía que comunica al sector de Cuatro Vías, donde fue asesinado Lino. Asimismo, fue destruido un cilindro abandonado en la vía y se registró la quema de un tractocamión.

Fuentes en la región le explicaron a esta revista que el Ejército de Liberación Nacional tendría una célula operando en el sector de Cuatro Vías para coordinar el paso de drogas en la frontera y ejercer una aparente influencia territorial en suelo venezolano.

Hay que recordar que el pasado 18 de diciembre las autoridades venezolanas informaron que Estados Unidos habría realizado un ataque en la alta Guajira, zona del estado de Zulia, en medio de las operaciones que se han venido adelantando en el Caribe y el Pacífico contra el narcotráfico.

La organización InSight Crime ha revelado recientemente que el ELN tiene al negocio criminal del narcotráfico como una de sus principales fuentes de financiación y su presencia binacional en La Guajira (Colombia) y Zulia (Venezuela) le ha permitido sostener esas actividades ilegales.

La Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de 70 millones de pesos por los responsables del joven extranjero, de solo 26 años, que fue hallado muerto sobre una vía de la zona rural.