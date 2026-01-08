Nación

Temblor en Colombia sacude el país en la noche de este jueves 8 de enero

Las autoridades realizan constante monitoreo a la actividad sísmica en el país.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

9 de enero de 2026, 1:42 a. m.
Nuevo temblor en Colombia.
Nuevo temblor en Colombia. Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, reportó este jueves, 8 de enero de 2026, un nuevo temblor en el territorio nacional.

De acuerdo con la entidad, este movimiento telúrico ocurrió sobre las 7:58 p. m., cuyo epicentro estuvo localizado a 13 kilómetros del municipio de Gigante, en el departamento del Huila.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos, Santander?

El sismo de esta noche tuvo una magnitud de 2.7, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, registró una latitud de 2.45 y una longitud de -75.45.

En la madrugada, sobre las 3:47 a. m., otro temblor sacudió a Colombia este jueves, donde el epicentro estuvo localizado a ocho kilómetros del municipio de Paratebueno, en el departamento de Cundinamarca.

Ese temblor también tuvo una magnitud de 2.7, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además de una latitud de 4.34 y una longitud de -73.27.

Por fortuna, estos dos temblores no escalaron a mayor alerta dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que se encarga de rastrear la situación ante posibles daños infraestructurales.

Tampoco se presentaron víctimas ni heridos que lamentar; sin embargo, las autoridades realizan constante monitoreo a la actividad sísmica en el país, donde en los últimos días se han registrado varios movimientos telúricos en diferentes partes.

Los dos sismos de este 8 de enero fueron de baja magnitud, por lo que pocas personas reportaron al Servicio Geológico Colombiano haberlo sentido de manera leve.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en redes sociales.

