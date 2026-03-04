Nación

Fuerte temblor en Colombia sacude Valledupar y varias regiones en la tarde de este miércoles 4 de marzo

Las autoridades monitorean la actividad sísmica en el país.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

4 de marzo de 2026, 5:06 p. m.
Nuevo temblor en Colombia.
Nuevo temblor en Colombia. Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que se encarga de monitorear la actividad sísmica en el territorio nacional, reportó un nuevo temblor en la tarde de este miércoles 4 de marzo.

De acuerdo con el reporte oficial, el más reciente movimiento telúrico se registró sobre las 4:08 p. m., el cual tuvo como epicentro a 10 kilómetros del municipio de Villanueva en el departamento de La Guajira.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos, Santander?

Este sismo reportó una magnitud de 4.0 con una profundidad de 53 kilómetros. Además, tuvo una latitud de 10.54 y una longitud de -72.92.

Según usuarios en redes sociales, este temblor se sintió con fuerza en la ciudad de Valledupar y en el municipio de San Juan del Cesar: “Se sintió fuerte en Valledupar”, “Sentí solo el ruido, pero no la vibración como tal”, “Valledupar presente en el temblor, pensaba que era una bomba en Irán”, fueron algunos de los comentarios en la red social de X.

El Servicio Geológico Colombiano dio a conocer que la ciudadanía puede reportar estos temblores en su página web: “¿Sintió este sismo? Repórtelo: https://sismosentido.sgc.gov.cohttps://sgc.gov.co/sismos”.

Las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Servicio Geológico Colombiano monitorean los temblores que sacuden diariamente el territorio nacional.

Ante este nuevo sismo en el país, no se han reportado afectaciones en infraestructura ni personas heridas; sin embargo, las autoridades pertinentes se encuentran haciendo un monitoreo permanente en varias regiones.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en sus redes sociales.

