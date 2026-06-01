Dumek Turbay anuncia ruptura de relaciones institucionales y plantea que Cartagena asuma el control del agua: “Veolia se va”

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció este lunes, 1 de junio, por medio de su cuenta en la red social X, frente al mal servicio de agua potable que hoy aqueja a la ciudad. En la publicación anunció que se rompen las relaciones institucionales con la empresa Veolia, quien es el socio operador de Acuacar.

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Lo que propone Turbay es dejar en manos del Distrito el tema del suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico de Cartagena, tras un análisis jurídico que realizó junto a su equipo.

“Tras un estudio jurídico juicioso y riguroso, hemos tomado la decisión de romper relaciones institucionales con la compañía Veolia, socio operador de Acuacar. ¡No va más!”, afirmó Turbay.

De igual manera, Turbay hizo un fuerte cuestionamiento sobre la prórroga contractual y precisó que la ciudad no está dispuesta a esperar más que mejore la prestación del servicio.

𝗔𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘: Tras un estudio jurídico juicioso y riguroso, hemos tomado la decisión de ROMPER RELACIONES institucionales con la compañía @Veolia, socio operador de @Acuacar, ¡NO VA MÁS!



Tras la prorroga apresurada del contrato de 2015, NO vamos a esperar… pic.twitter.com/N5wNlluNaa — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) June 1, 2026

“Tras la prórroga apresurada del contrato de 2015, no vamos a esperar ocho años más de una mediocre operación, donde la ciudadanía cartagenera ha sido maltratada y engañada”, manifestó.

Para Turbay, es necesario que haya respuestas concretas para los cartageneros por el mal servicio que están recibiendo desde hace un tiempo con las interrupciones y las inversiones que tienen pendientes.

“Entiendo que la ciudad no quiere celebraciones, sino soluciones frente a la prestación de los servicios públicos, y tiene toda la razón. Y a Veolia le digo de frente: ¿acaso las suspensiones disfrazadas de paradas técnicas son una estrategia de presión para que las inversiones que le corresponden hacer salgan de los bolsillos de los cartageneros? Claro, anuncian las pérdidas, pero se llevan las utilidades”, señaló.

Servicio de agua potable. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Para Turbay, hay dudas sobre la necesidad de construir una nueva planta de tratamiento para atender la demanda futura de la ciudad.

“¿Por qué hasta ahora se nos informa que había que construir una nueva planta de tratamiento? Me genera suspicacias”, afirmó.

En medio de este complejo panorama, Turbay dijo que van a empezar las acciones judiciales necesarias para defender los intereses de la ciudad y determinar cuáles son las condiciones reales del servicio en Cartagena.

“Emprenderemos las acciones judiciales que sean necesarias para proteger los intereses de la ciudad y avanzar hacia un nuevo modelo de gestión de servicios públicos”, aseguró.

Una empresa pública

Turbay insistió en que presentará ante el Concejo de Cartagena el respectivo proyecto con el que buscan crear una empresa pública de servicios domiciliarios.

“Presentaremos al Concejo una propuesta para crear una Empresa Distrital de Servicios Públicos Domiciliarios, que asumiría el manejo del agua potable, alcantarillado y saneamiento básico”, indicó.

De igual manera, indicó: “Queremos que el control del agua vuelva a estar en manos de Cartagena y de los cartageneros. Y no en manos de privados o terceros con intereses que no son precisamente el del beneficio colectivo”.

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El mandatario de los cartageneros señaló que desde su administración seguirán con el proyecto de la construcción de la planta, pero que no van a contemplar la permanencia a futuro de Veolia.

“La planta de tratamiento la vamos a hacer, sí, pero Veolia se va”, concluyó el alcalde.