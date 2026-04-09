Inspecciones a medios por denuncias de presunto acoso sexual y laboral: esto informó el Ministerio de Trabajo sobre visita a RCN Televisión

El Ministerio de Trabajo informó, a través de un comunicado de prensa, los resultados de su visita a RCN Televisión, en medio de las denuncias por presunto acoso sexual y laboral en los medios de comunicación en Colombia.

En un comunicado de prensa, la entidad señaló: “Durante la inspección, el equipo del Ministerio identificó situaciones que podrían constituir vulneraciones a los derechos laborales, entre ellas: Varias denuncias, de manera anónima, de presunto acoso sexual y laboral en el QR habilitado. Casos de personal técnico con salario mínimo que laboran jornadas superiores a las legales sin pago de horas extras. Reglamento interno de trabajo desactualizado”.

“También se encontró que las políticas, protocolos y rutas frente al acoso laboral y sexual, no tienen una ruta clara y efectiva para la atención de denuncias relacionadas con el acoso sexual”, señaló el Ministerio de Trabajo.

La inspección fue liderada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz.

Sandra Muñoz, viceministra de relaciones laborales Foto: Ministerio de Trabajo / Youtube

En el comunicado, el Ministerio señaló que “el equipo inspector también encontró deficiencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo: espacios con iluminación insuficiente. Elementos que obstaculizan la movilidad y ergonomía en puestos de trabajo. Equipos en mal estado, como sistemas de aire acondicionado no funcionales en áreas de posproducción. Presencia de elementos no adecuados para oficinas, como hornos microondas”.

“La jornada evidenció un alto nivel de participación por parte de las y los trabajadores, quienes denunciaron situaciones de presunto acoso sexual y de posible acoso laboral. Las entrevistas realizadas por el equipo inspector permitieron documentar testimonios complejos y sensibles, que serán objeto de análisis y seguimiento por parte de la entidad”, sostuvo el Ministerio de Trabajo.

“El Ministerio del Trabajo reitera su compromiso con la defensa de los derechos laborales en Colombia y advierte que continuará adelantando las acciones correspondientes frente a los hallazgos identificados, en cumplimiento de la normatividad vigente. Estas inspecciones, con enfoque diferencial y de género, buscan no solo sancionar posibles irregularidades, sino también transformar las condiciones laborales y fortalecer entornos de trabajo libres de violencia y discriminación”, señaló la viceministra Sandra Muñoz.