La inversión extranjera en minería cae 31 % en Colombia por desaceleración e incertidumbres regulatorias

La industria minera colombiana atraviesa un momento de contracción. De acuerdo con cifras del boletín estadístico ‘Minería en cifras’, elaborado por la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Planeación Minero Energética, la inversión extranjera directa (IED) en minas y canteras cayó un 31 % en el primer trimestre del año, un descenso que refleja un panorama de menor dinamismo en la ejecución de proyectos y señales de cautela entre inversionistas.

El retroceso está asociado a varios factores: una desaceleración en obras públicas, menor claridad regulatoria y el aumento de conflictos socioambientales en zonas productoras. A esto, se suma la caída en la demanda nacional de materiales de construcción, que entre 2022 y 2025 se redujo cerca del 18%, según la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (ASOGRAVAS).

Este comportamiento limita de manera drástica el impulso constructor y evidencia la necesidad de avanzar en proyectos de infraestructura que reactiven el consumo interno.

La desaceleración de obras públicas, la incertidumbre regulatoria y los conflictos socioambientales en las zonas productoras han limitado la inversión y frenado nuevos proyectos mineros. | Foto: Felipe Rodriguez

“Estas cifras reflejan un punto de ajuste para el sector, en el que confluyen factores globales y locales como los cambios en la matriz energética, la evolución de los estándares de sostenibilidad y las nuevas expectativas de gobernanza. Más que una alerta, son un recordatorio de la necesidad de fortalecer la planificación, la estabilidad y la confianza para que la minería siga siendo un motor de desarrollo en el país”, explica Camilo Tovar, docente del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado y Consultor Jurídico de Team Consultor.

En ese contexto, el Plan Nacional de Desarrollo Minero a 2035 se presenta como una hoja de ruta clave para reactivar el sector. El documento propone fortalecer la productividad con criterios de responsabilidad ambiental y social, además de promover la formalización de pequeños y medianos productores, diversificar la matriz minera y aportar a la generación de valor en regiones productoras.

