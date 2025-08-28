Suscribirse

‘Sin exploración no hay futuro para la minería, y sin ella, el país pierde: directivo de la ACM

El presidente del consejo directivo del gremio de la gran minería, Henry González, dijo que no vienen a pedir beneficios, sino a pedir reglas claras.

Redacción Economía
28 de agosto de 2025, 2:46 p. m.
Henry González, presidente del Consejo directivo de la ACM, que reúne a las empresas de la gran minería colombiana
Henry González, presidente del Consejo directivo de la ACM, que reúne a las empresas de la gran minería colombiana | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Golpeadas. Así están las empresas del sector de la gran minería en Colombia, que tuvo una reducción de 63 millones de dólares en medio de los mensajes de no exploración y de medidas que impactan la confianza y la certidumbre de si invertir o no.

Esa fue la sensación que dejó el pronunciamiento de Henry González, presidente del Consejo directivo de la ACM, gremio que se encuentra reunido en Cartagena, alrededor del congreso de empresas de esta rama de la economía.

González habló de que la caída del sector en el país ha sido del 5 %, mientras que en el mundo la cifra promedio es de 2 %.

Congreso de minería
Congreso de minería | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Durante la instalación del evento, González habló de la poca competitividad a la que ha llegado el país, lo que implica espantar a los inversionistas. De hecho, esta nación es la cuarta menos atractiva en la región, y entre 82 países medidos en ese sentido; ocupa el número 72.

Noticia en desarrollo...

