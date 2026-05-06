Auditorías electorales: el voto de confianza para estas elecciones presidenciales

Con el propósito de fortalecer la confianza en las elecciones presidenciales, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha una serie de auditorías electorales que buscan abrir puertas para cerrar dudas. Se trata de una invitación para que los partidos políticos y observadores internacionales revisen paso a paso el “cerebro del conteo” digital de las elecciones, conocido técnicamente como código fuente. Esta herramienta es la encargada de que el preconteo de los votos sea veloz y, sobre todo, exacto, por lo que su revisión es vital para eliminar cualquier sombra de duda sobre los resultados de los comicios.

El Plan de Auditoría está diseñado para ser un proceso preventivo que no empieza el día de la votación, sino con meses de anticipación. Todo inició el pasado 20 de abril con una etapa de capacitación para los auditores. El objetivo de este primer paso fue nivelar los conocimientos de quienes supervisarán el sistema, asegurando que los ingenieros de los diferentes partidos entiendan la complejidad del programa antes de entrar a evaluarlo en detalle.

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Juan Pablo López Sanguino, coordinador de preconteo de la Registraduría Nacional, ha destacado que estas jornadas incluyen actividades de alta precisión, como observar el comportamiento del software en tiempo real mientras está funcionando. Según explica el funcionario, abrir estas puertas no pone en riesgo el sistema, pero permite controles responsables para proteger la integridad de todo el proceso electoral. Durante estas sesiones, los auditores tienen acceso a herramientas que les permiten ver, línea por línea, cómo viaja un dato desde el momento en que se registra en la mesa de votación hasta que se divulga para todo el país.

Un punto fundamental de este plan es la “Prueba de precisión funcional”, que busca demostrar que el software no solo es ágil, sino que su margen de error es inexistente. De esta forma, la Registraduría garantiza que cada marca hecha por un ciudadano en su tarjetón se traduzca fielmente en un dato estadístico oficial. Es una apuesta total por la tecnología como escudo frente a la desinformación, asegurando que los sistemas no puedan ser modificados.

López Sanguino es enfático al advertir que los procesos sólidos no temen ser revisados. Por ello, la exposición del sistema para los expertos es permanente en bloques de 14 días, permitiendo que especialistas nacionales e internacionales certifiquen que no existen “puertas traseras” ni fallos que puedan ser aprovechados de manera malintencionada. En estas elecciones la confianza se demuestra con hechos y puertas abiertas.

El cronograma se ha dividido en fases críticas. Desde el 27 de abril y hasta el 10 de mayo, los ojos están puestos en el sistema de preconteo y en el sorteo de los ciudadanos que servirán como jurados, garantizando que su elección sea totalmente al azar. Posteriormente, del 11 al 24 de mayo, el foco se trasladará al escrutinio y a la consolidación de datos, que es la etapa definitiva donde se procesan los resultados oficiales que definirán el futuro del país. Al final de este ciclo, el país contará con un sistema electoral vigilado colectivamente, asegurando que el resultado en los más de 13.500 puestos de votación sea el fiel reflejo de la voluntad popular.

Las auditorías incluyen pruebas técnicas, simulacros operativos, verificación de sistemas y la participación de partidos políticos, organismos de control y observadores especializados. También permite la revisión de componentes tecnológicos en entornos controlados, que protejan tanto la confianza como la integridad del proceso.

En democracia, la confianza se construye con reglas claras, controles efectivos y procesos abiertos a revisión. Por eso las auditorías electorales son una de las garantías más importantes para fortalecer la legitimidad de las elecciones.