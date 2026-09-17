Tres sismos sacudieron Colombia en menos de una hora: así fueron los movimientos registrados este 17 de septiembre

La actividad sísmica volvió a registrarse durante la madrugada de este jueves 17 de septiembre en Chocó. En un periodo de menos de una hora, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó tres movimientos telúricos con epicentro en diferentes municipios del departamento, con magnitudes que estuvieron entre 3,1 y 3,5.

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Los eventos fueron registrados entre las 4:00 y las 4:46 de la mañana, de acuerdo con los reportes publicados por la entidad. Los movimientos tuvieron profundidades de entre 38 y 45 kilómetros, por lo que, según la clasificación utilizada por el SGC, corresponden a sismos de profundidad intermedia.

El primero ocurrió a las 4:00 a. m. y tuvo una magnitud de 3,4. Su epicentro fue localizado en Sipí, Chocó, a una profundidad de 43 kilómetros, según el boletín actualizado del SGC.

Diecinueve minutos después, a las 4:19 a. m., se presentó un segundo movimiento telúrico. En esta oportunidad, el epicentro fue ubicado en Medio San Juan, específicamente en el sector de Andagoya. El evento tuvo una magnitud de 3,1 y una profundidad de 38 kilómetros.

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La actividad continuó poco después. A las 4:46 a. m., el SGC registró un tercer sismo, esta vez con epicentro en Istmina. Este movimiento alcanzó una magnitud de 3,5, siendo el de mayor magnitud de los tres registrados durante la madrugada, y tuvo una profundidad de 45 kilómetros.

De esta manera, los tres movimientos se concentraron en municipios del Chocó ubicados relativamente cerca entre sí y ocurrieron con pocos minutos de diferencia. La información disponible corresponde a los boletines publicados por el Servicio Geológico Colombiano y puede estar sujeta a actualizaciones.

La actividad registrada durante esta madrugada ocurre además en un departamento que ha mantenido una importante actividad sísmica durante las últimas semanas. El SGC ha reportado que, después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, se han presentado diferentes tipos de actividad sísmica en el territorio chocoano.

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Por ahora, los tres movimientos registrados durante la madrugada de este jueves tuvieron magnitudes moderadas y el SGC continúa con el monitoreo de la actividad sísmica en el departamento. La entidad recomienda a los ciudadanos consultar únicamente sus canales oficiales para conocer eventuales actualizaciones y reportar, a través de su plataforma, si percibieron alguno de los movimientos.

El reporte de los ciudadanos permite al SGC conocer dónde fueron percibidos los sismos y qué efectos pudieron generar en las diferentes zonas del país.