Lluvias y tiempo seco marcarán el clima en Colombia este 17 de septiembre, según el Ideam: así estarán las regiones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha dado a conocer el pronóstico meteorológico de Colombia para este jueves 17 de septiembre. Según la entidad, en las últimas horas se registraron mayormente lluvias moderadas y fuertes en el país, especialmente en zonas como Cundinamarca y Boyacá.

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Clima de las regiones del país

Para Bogotá, el Ideam prevé en horas de la madrugada tiempo seco con nubosidad variable. Sin embargo, no se descartan precipitaciones.

Para la tarde, habría un aumento de la probabilidad de lloviznas, principalmente en Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. Por la noche, se espera una disminución de las lluvias. La temperatura mínima durante el día será de 10 °C y la máxima de 19 °C.

Por otro lado, para las regiones Caribe y Pacífico se pronostican condiciones de tiempo seco durante la mañana, con probabilidad de aguaceros. Por la tarde, habría lluvias moderadas que, según la entidad, disminuirían de intensidad durante la noche.

Las principales zonas afectadas por estas condiciones serían el sur de Córdoba, sur de Bolívar, nororiente de Magdalena, norte de Cesar, occidente de La Guajira, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

La disminución de las lluvias y de los caudales mantiene la preocupación por el abastecimiento de agua en varios municipios del país. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Por su parte, para la Amazonia y la zona Andina, en las primeras horas del día habría tiempo seco, con posibilidad de que se presenten lluvias moderadas o fuertes.

Asimismo, en la tarde y la noche, el panorama estaría igual para los sectores del occidente y norte de Antioquia, Risaralda y el sur y norte de Huila. Sin embargo, la Amazonia podría registrar lloviznas moderadas a localmente fuertes en Caquetá, Guaviare, Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonas.

En la región Orinoquía, el Ideam prevé precipitaciones puntuales en los sectores del occidente de Casanare y del norte y occidente de Meta durante la mañana. En el transcurso del día, la entidad espera que aumente la nubosidad del territorio, además de presentarse lluvias en áreas del occidente de Arauca, occidente de Casanare, norte y occidente de Meta.

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El panorama climático general para Colombia este 17 de septiembre estará marcado por una intensidad variable en las diferentes lloviznas que se presenten en los territorios del país. Asimismo, hay zonas que se verán afectadas por un marcado tiempo seco, especialmente en Bolívar, Atlántico, centro y noroccidente de Magdalena, centro y oriente de La Guajira.

Otro factor a tener en cuenta es que, según la entidad, se espera que las temperaturas máximas del aire registren valores superiores a los promedios obtenidos durante lo que va de este mes.