Diseño del modelo de salud para profesores en el gobierno Petro termina en indagación disciplinaria

SEMANA conoció en exclusiva el auto de la Procuraduría General que indaga las presuntas irregularidades y a los implicados en la celebración irregular de millonarios contratos en los Ministerios de Hacienda, Salud y la Fiduprevisora durante el gobierno de Gustavo Petro.

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La investigación disciplinaria está destinada a determinar si se presentaron irregularidades en la administración de recursos y contratación en vigencias futuras en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Los hechos de corrupción fueron denunciados a comienzos de septiembre por la entonces ministra de Educación, Viviane Morales, quien alertó sobre el “incremento en los costos” de la prestación del servicio de salud a los docentes y afiliados al FOMAG.

VIVIANE MORALES Fomag Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Estos cambios se habrían presentado en los últimos días del gobierno Petro.

Según detalló Viviane Morales, citando informes de la Contraloría General, el modelo implementado pasó de $3.5 billones a 5.2 billones de pesos.

Con estas denuncias, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción busca determinar si se presentaron “irregularidades en la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de atención en salud y del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”.

El tema tiene un gran fondo, puesto que los informes indican que existían serias y continuas advertencias por parte de la Oficina de Transparencia de la República y la Procuraduría General.

Estas advertencias señalaban que la modificación en el sistema tendría graves consecuencias, como la reducción de la red de prestación de servicios, el aumento en los obstáculos para el acceso al servicio por parte de los docentes y afiliados a FOMEG.

El daño a los maestros

En entrevista con SEMANA, publicada el 12 de septiembre, la entonces ministra de Educación advirtió sobre las graves irregularidades en el mencionado Fondo.

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“¿Qué encuentro en el gobierno que dejó Gustavo Petro? La crisis más horrible, inimaginable, del Fondo de Prestaciones del Magisterio (Fomag). Aquí podría decir casi que un proverbio común y es que así le paga el diablo a quien bien le sirve. Los docentes fueron un apoyo incondicional en las marchas de Petro, el apoyo político, en la campaña de 2022, y les ofrecieron y les prometieron un sistema de salud que era, según ellos, una maravilla", relató.

La modificación que se hizo sin tener en cuenta varias advertencias y observaciones afectó directamente a los maestros.

“Eso qué traduce: por un docente o su familia hay una UPC de 560.000 pesos. Para cualquier ciudadano colombiano es de 140.000 pesos. O sea, el docente está costando por su salud más que cualquier colombiano del común. Eso daría para que cada maestro tuviera el mejor sistema de salud del mundo y hoy el Fomag está sin recursos, porque hicieron un experimento en el que pagan evento por evento y es insostenible”, manifestó.

La Ministra aseguró que en ese afán del presidente de desmontar el sistema de salud, “decidieron acabar con todo lo que había, que antes era con diez prestadores que asumían el riesgo, y los costos eran más o menos de 2,6 billones de pesos al año para la salud. Decidieron improvisar, usar como experimento el sistema de salud de los maestros y lo entregaron sin recursos, desfinanciado, que está costando en dos años el 104 por ciento”.

“A partir de septiembre ya no hay plata en el Fomag para la salud de los maestros y el Gobierno tiene que buscar los recursos. Hay que conseguir 1,2 billones de pesos, que piden que se pasen de pensiones y cesantías a salud; el año pasado lo hicieron. El 5 de agosto, el ministro (Daniel Rojas), en el consejo directivo del Fomag, negó la decisión sobre el tema. Que le quede al otro gobierno. Sin embargo, ese día, dos antes de que se posesionara Abelardo De La Espriella, sí estaban nombrando gente en el Ministerio de Educación, entre ellos al gerente del Fondo de Infraestructura, y dejaron este tema sin resolver”.