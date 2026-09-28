Sigue temblando en Colombia: dos sismos sacudieron Tolima y Santander durante la madrugada

La madrugada de este lunes 28 de septiembre estuvo marcada por dos movimientos sísmicos reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El primero ocurrió en Chaparral, Tolima, con una magnitud de 3,2 y profundidad superficial; una hora después, a las 5:42 a. m., se registró otro sismo de magnitud 3,1 en Los Santos, Santander.

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Dos movimientos sísmicos fueron registrados con una hora de diferencia

El primer movimiento fue reportado por el SGC a las 4:41 a. m., hora local. De acuerdo con el boletín actualizado, tuvo una magnitud de 3,2 y una profundidad superficial.

El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral, Tolima, zona en la que se viene presentando una secuencia sísmica desde el pasado 20 de septiembre.

En su más reciente boletín sobre esta actividad, publicado el 27 de septiembre, el SGC indicó que la secuencia se localiza principalmente en Chaparral y presenta profundidades menores de 30 kilómetros.

Hasta ese momento, se habían registrado al menos 979 sismos de magnitud igual o superior a 2,0, de los cuales 22 tenían magnitudes iguales o superiores a 4,0.

Una hora después del movimiento en Tolima, el SGC reportó otro evento sísmico. Este ocurrió a las 5:42 a. m., con una magnitud de 3,1 y una profundidad de 144 kilómetros.

El municipio de referencia fue Los Santos, Santander, una zona reconocida por el SGC por su alta concentración histórica de actividad sísmica.

Para ambos eventos, el Servicio Geológico Colombiano habilitó su plataforma Sismo Sentido, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron los movimientos.

Los boletines reportados para estos dos eventos contienen los datos de magnitud, profundidad, hora y ubicación, pero no informan sobre daños o personas afectadas.

Inagen de movimientos sismicos en Colombia Foto: Getty Images

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