Más voces se suman al entusiasmo por la recuperación de la seguridad. Así son las reacciones a la baja de alias Robinson Gutiérrez

Suben las voces que opinan sobre el mensaje que el presidente Abelardo De La Espriella entregó al país en las primeras horas de la mañana de este domingo, 27 de septiembre, en el que confirmó un operativo entre el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, que dio de baja a alias Robinson Gutiérrez.

Este era el historial criminal de alias Robinson Gutiérrez, el cabecilla de la Segunda Marquetalia abatido por las FF. MM.

Desde ese momento, políticos, tanto nacionales como extranjeros, voceros de la institución militar, entre otros, han dejado ver cierto optimismo, ante la expectativa de una recuperación de la seguridad en Colombia.

La seguridad es uno de los baluartes para la recuperación de la confianza inversionista, por lo tanto, en esta jornada, tras los hechos ocurridos en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), estas son algunas de las palabras que han expresado los ciudadanos.

“Más tranquilidad”

El ministro del interior, Rodrigo Lara, no solo felicitó a la Fuerza Pública, sino que dijo que los habitantes del Huila y Caquetá podrán respirar más tranquilos.

“Que haya justicia”

Elegida por la coalición del Nuevo Liberalismo, la senadora María Lucía Villalba recibió de manera positiva que la fuerza del Estado se aplique contra el crimen. Igualmente, pidió esclarecer la verdad frente al crimen de Miguel Uribe Turbay, pues alias Robinson Gutiérrez ha sido señalado como presunto responsable.

“No desfallezca Presidente”

Juan Caicedo, senador del Centro Democrático, fue otra de las voces que salió a referirse al hecho sucedido este 27 de septiembre.

El parlamentario expresó su reconocimiento a la Fuerza Pública y le pidió al presidente Abelardo De La Espriella, no desfallecer en la lucha para recuperar la seguridad.

“La criminalidad no es invencible”

María Clara Posada fue contundente al referirse al hecho. Aprovechó la ocasión para enfatizar que la criminalidad no es invencible.

“Va llegando la seguridad”

El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los líderes que habló del caso. Además de destacar la contundencia del golpe a la estructura de la columna Teófilo Forero Castro de la llamada Segunda Marquetalia, señaló que “va llegando la seguridad”.